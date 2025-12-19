Diabetes y fiestas de fin de año: claves para celebrar sin descuidar la salud

Las fiestas de fin de año suelen venir acompañadas de mesas abundantes y cambios en la rutina diaria, un escenario que puede representar un desafío para las personas con diabetes. Ante esta situación, la diabetóloga del IPS Ingavi, Dra. Raquel Torres, insta a planificar con anticipación para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo sin poner en riesgo la salud.

La especialista recomienda no saltear comidas previas y mantener los horarios habituales de alimentación, incorporando snacks saludables y sin olvidar la medicación. “La planificación es fundamental. No se trata de prohibirse todo, sino de controlar las porciones y elegir bien los carbohidratos para mantener un equilibrio saludable”, explicó.

Qué elegir en la mesa navideña

En cuanto a los alimentos, la Dra. Torres sugiere priorizar ensaladas, verduras, legumbres y arroz integral, y evitar el exceso de pan, papas, arroz blanco y postres con alto contenido de azúcar. “Se puede reemplazar parte de los hidratos de carbono por verduras y proteínas”, señaló.

Como ejemplo de un plato equilibrado, mencionó una porción compuesta por un cuarto de chipa guazú, la mitad del plato con ensalada y el cuarto restante con carne o pollo, una alternativa que permite disfrutar de los sabores tradicionales con moderación.

Consumo de alcohol y dulces

Sobre el consumo de alcohol, la médica advirtió que puede provocar hipoglucemias, especialmente si se ingiere sin alimentos. El límite recomendado es de una copa para mujeres y hasta dos para hombres, siempre acompañadas de comida. “Hay que evitar los licores dulces y las mezclas con azúcar. El clericó, por ejemplo, debe ser sin azúcar, con poca fruta y poco alcohol”, aclaró.

Para quienes desean disfrutar de algo dulce, la recomendación es optar por porciones pequeñas y elegir opciones más saludables. “Las frutas frescas son una buena alternativa. También se puede preparar una compota con edulcorante o gelatina sin azúcar acompañada de yogur light”, indicó.

Actividad física y control

Mantener la actividad física también es clave para el control de la glucosa. La especialista aconseja caminar entre 15 y 30 minutos después de las comidas y no abandonar la rutina de ejercicios, aunque sea de forma leve. Además, sugiere monitorear la glucemia antes y dos horas después de comidas abundantes para detectar posibles variaciones.

“La clave está en el equilibrio, no en la restricción total. Se puede celebrar cuidándose y disfrutando de la compañía de los seres queridos”, concluyó la Dra. Torres, recordando que la Navidad es un tiempo de reflexión y de compartir en familia, celebrando el nacimiento del niño Jesús y el mensaje de paz y buena voluntad.