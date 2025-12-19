Estilo de vida
Diabetes y fiestas de fin de año: claves para celebrar sin descuidar la salud

Opciones vegetarianas en la cena de Navidad.
Cómo disfrutar de las fiestas navideñas a pesar de tener diabetes. Shutterstock

Ante las comidas abundantes de las fiestas de fin de año, la diabetóloga del IPS Ingavi, Dra. Raquel Torres, brinda recomendaciones prácticas para que las personas con diabetes puedan celebrar Navidad y Año Nuevo con equilibrio, cuidando la alimentación, el consumo de alcohol y el control de la glucosa sin dejar de disfrutar en familia.

Las fiestas de fin de año suelen venir acompañadas de mesas abundantes y cambios en la rutina diaria, un escenario que puede representar un desafío para las personas con diabetes. Ante esta situación, la diabetóloga del IPS Ingavi, Dra. Raquel Torres, insta a planificar con anticipación para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo sin poner en riesgo la salud.

La especialista recomienda no saltear comidas previas y mantener los horarios habituales de alimentación, incorporando snacks saludables y sin olvidar la medicación. “La planificación es fundamental. No se trata de prohibirse todo, sino de controlar las porciones y elegir bien los carbohidratos para mantener un equilibrio saludable”, explicó.

Qué elegir en la mesa navideña

En cuanto a los alimentos, la Dra. Torres sugiere priorizar ensaladas, verduras, legumbres y arroz integral, y evitar el exceso de pan, papas, arroz blanco y postres con alto contenido de azúcar. “Se puede reemplazar parte de los hidratos de carbono por verduras y proteínas”, señaló.

Como ejemplo de un plato equilibrado, mencionó una porción compuesta por un cuarto de chipa guazú, la mitad del plato con ensalada y el cuarto restante con carne o pollo, una alternativa que permite disfrutar de los sabores tradicionales con moderación.

Consumo de alcohol y dulces

Sobre el consumo de alcohol, la médica advirtió que puede provocar hipoglucemias, especialmente si se ingiere sin alimentos. El límite recomendado es de una copa para mujeres y hasta dos para hombres, siempre acompañadas de comida. “Hay que evitar los licores dulces y las mezclas con azúcar. El clericó, por ejemplo, debe ser sin azúcar, con poca fruta y poco alcohol”, aclaró.

Para quienes desean disfrutar de algo dulce, la recomendación es optar por porciones pequeñas y elegir opciones más saludables. “Las frutas frescas son una buena alternativa. También se puede preparar una compota con edulcorante o gelatina sin azúcar acompañada de yogur light”, indicó.

Actividad física y control

Mantener la actividad física también es clave para el control de la glucosa. La especialista aconseja caminar entre 15 y 30 minutos después de las comidas y no abandonar la rutina de ejercicios, aunque sea de forma leve. Además, sugiere monitorear la glucemia antes y dos horas después de comidas abundantes para detectar posibles variaciones.

La clave está en el equilibrio, no en la restricción total. Se puede celebrar cuidándose y disfrutando de la compañía de los seres queridos”, concluyó la Dra. Torres, recordando que la Navidad es un tiempo de reflexión y de compartir en familia, celebrando el nacimiento del niño Jesús y el mensaje de paz y buena voluntad.