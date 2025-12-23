Navidad con niños: juegos fáciles para combatir el aburrimiento.

La clave para que los niños se mantengan entretenidos durante la Navidad es la participación activa. No hace falta gastar en juguetes costosos; muchas veces, los objetos más cotidianos —como un rollo de papel, unas cucharas o la música del arbolito— se transforman en las mejores herramientas de juego.

Estas actividades no solo ayudan a pasar el tiempo, sino que fomentan el trabajo en equipo y crean recuerdos familiares que duran mucho más que cualquier regalo material.

A continuación, dividimos las propuestas en tres categorías para que puedas elegir la que mejor se adapte al momento del día:

1. Juegos de mesa

Búsqueda del Tesoro Navideño: escondé pequeños adornos o dulces por toda la casa. Entregales una lista con pistas o dibujos de lo que deben encontrar. Quien complete la lista primero, gana un premio simbólico.

Lotería de Navidad: Dibujá en cartulinas cuadrículas con símbolos navideños (árbol, estrella, bota, reno). Usá legumbres para marcar y un adulto puede ir “cantando” los dibujos. Te dejamos el ejemplo de una de las fichas.

Adiviná el personaje: Usando post-its, escribí nombres de personajes navideños (Papá Noel, Rodolfo, El Grinch) y pegalos en la frente de cada jugador. Mediante preguntas de “sí” o “no”, cada uno debe adivinar quién es.

2. Juegos con música y movimiento

Estatuas Navideñas: Poné villancicos o canciones movidas y todos deben bailar. Cuando la música se detiene, todos deben quedar congelados en una “pose navideña” (como un árbol, una estrella o un reno).

El Baile del Regalo: Envolvé una caja pequeña en muchas capas de papel. Mientras suena la música, los niños se pasan el paquete. Cuando la música para, el que tiene el regalo puede quitar una capa de papel. El que quite la última capa, se queda con la sorpresa del interior.

Limbo de Luces: Usá una guirnalda de luces (apagada por seguridad) o una cinta de colores como barra de limbo mientras suenan clásicos navideños.

3. Juegos con elementos de la casa