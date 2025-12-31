Rituales de Año Nuevo: cómo atraer salud, dinero y amor en 2026

Las costumbres y tradiciones para la prosperidad para Año Nuevo son resultado de una larga evolución histórica y la convergencia de diversos tipos de influencias culturales traídas de varias partes del mundo.

Lea más: El ritual de las 12 uvas es vintage: conocé las nuevas cábalas de Año Nuevo

Si bien no se puede determinar cuál fue el punto de partida de los rituales para atraer la abundancia, ya algunas antiguas civilizaciones ponían en práctica algunos procedimientos que contribuyeron a enriquecer las tradiciones.

Aunque algunos sostengan que son solo supersticiones, no perdemos nada con probar suerte para imprimirle buenas vibras a nuestros anhelos para el 2026.

Para el dinero y la abundancia

Ropa interior amarilla: es una de las costumbres más populares, y, en consecuencia, el stock de las tiendas de prendas interiores de ese color se agota en esta época del año. Se cree que el color amarillo atrae la prosperidad y la buena fortuna en asuntos económicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comer lentejas: En algunas culturas, comer un plato de lentejas en Año Nuevo simboliza la prosperidad y la buena fortuna, ya que las lentejas se asemejan a pequeñas monedas y son del color verde dólar (americano). No es necesario consumirlas a medianoche se tiene todo el día 1 de enero.

Lea más: Rituales de fin de año: cinco juegos eróticos para empezar el 2026 con chispas

Colocar dinero en los zapatos o en la cartera: Colocar billetes o monedas en los zapatos, en la cartera o incluso debajo de la alfombra de la entrada de la casa se considera un símbolo para atraer la abundancia financiera.

Para el amor

Ropa interior roja: Al igual que el amarillo se asocia con el dinero, el rojo se vincula con el amor y la pasión. Usar ropa interior roja en Año Nuevo se cree que ayuda a atraer el amor verdadero o a mantener viva la pasión en la pareja.

Abrazar a alguien a medianoche: Se dice que abrazar a alguien a medianoche asegura que tendrás amor y compañía durante todo el año. Si buscas el amor, abrazar a alguien del sexo opuesto es una práctica común.

Compromiso formal: Un antiguo gesto de buena fortuna consiste en depositar un anillo dentro de la copa justo antes del brindis de medianoche en la víspera de Año Nuevo. Se dice que este acto simboliza el anhelo de estabilidad y un amor duradero, visualizando la materialización de este deseo durante el año que comienza.

Amor verdadero: Si el propósito es atraer un amor genuino y profundo, existe un sencillo ritual que puede servir de apoyo. Se necesita una hoja de papel, un bolígrafo y una vela, preferiblemente de color rosa o rojo, colores tradicionalmente asociados al amor y la pasión. En el papel se dibuja un corazón como símbolo del afecto que se busca. Dentro del corazón escribir: “Afrodita, diosa del amor, ven a mí. Trae tus bendiciones a mi corazón y permíteme encontrar el amor verdadero”. Coloca la vela junto al papel y enciéndela. Repite la oración tres veces mientras visualizas el amor que deseas atraer.

Para la suerte en general:

Limpieza del hogar: Antes de que termine el año, limpia a fondo tu casa. Deshazte de cosas viejas o rotas que ya no necesitas. Esto simboliza dejar ir lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo y a las energías positivas.

Comer doce uvas a medianoche: Esta es una tradición muy extendida en España y Latinoamérica. Con cada campanada del reloj a medianoche, se come una uva pidiendo un deseo para cada mes del año que comienza.

Lea más: Recibirán Año Nuevo a orillas del río Paraná en Encarnación

Encender velas: Encender velas de diferentes colores puede ayudarte a enfocar tus intenciones. Las velas verdes se asocian con la salud, las doradas con la abundancia, las rojas con el amor y las blancas con la paz.

Para viajes y nuevas experiencias:

Sacar las maletas a la calle: Para aquellos que desean viajar en el nuevo año, una tradición popular es sacar las maletas a la calle justo a medianoche o dar una vuelta a la manzana con ellas. Esto simboliza el deseo de emprender nuevos caminos y aventuras. Otra variantes cruzar la calle con la maleta las veces que se desee viajar en el año que entra.

Una tradición que abarca todo:

Escribir una lista de deseos: Antes de que termine el año, escribe una lista con tus deseos y metas para el nuevo año. Puedes guardarla y revisarla al final del año siguiente para ver cuáles se cumplieron. Este ejercicio te ayuda a enfocar tus intenciones y a trabajar para lograr tus objetivos.

Recordá que estas tradiciones son, en gran medida, simbólicas y representan una forma de enfocar la mente en los deseos y propósitos para el nuevo año. Lo más importante es mantener una actitud positiva y trabajar activamente para alcanzar tus metas.