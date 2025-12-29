Recibirán Año Nuevo a orillas del río Paraná en Encarnación

La celebración del Año Nuevo a orillas del río Paraná se volvió tradicional en la ciudad de Encarnación, que recibe a miles de turistas durante esta temporada del año. La gran fiesta, denominada por muchos como una “Noche Blanca”, convoca a una gran marea de personas vestidas de ese color, para compartir la cena y un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Los festejos iniciarán la noche del 31 de diciembre del corriente y se extenderán hasta la madrugada del 1 de enero del 2026, sobre la Costanera República del Paraguay, en especial el sector de la Playa San José. Habrá música en vivo y toda la explanada, así como la arena, estará habilitada para que las familias puedan montar sus mesas para compartir al aire libre.

Este año será necesario anotarse en gerencia para elegir un lugar, que será otorgado por orden de llegada, con el fin de mejorar la disposición y organización del espacio, según detalló la gerente de la Playa San José, Laura Montiel.

Los mismos estarán organizados para dejar una franja de 3 metros para mantener la circulación por la costanera. Esta organización del espacio regirá entre el Silo San José y el mirador del sector de la playa.

Los visitantes pueden llevar sus mesas y sillas, pero también habrá servicios de alquileres disponibles. Para colocarse, la costanera estará disponible desde la mañana del 31, mientras que en la arena recién a partir de las 19:30. Quienes lleven sus mesas propias deben solicitar el espacio en gerencia y colocarse antes de las 12:00; entretanto, en otros puntos de la costanera el sitio estará liberado.

Fiesta por Año Nuevo

La noche estará amenizada con música en la costanera. Además, se espera un gran espectáculo de fuegos artificiales en los puntos de inicio y fin de la playa, que será desplegado a las 00:00 para recibir el nuevo año.

Los prestadores de servicio retirarán las mesas alrededor de las 3:00 aproximadamente, con el fin de dejar un margen de tiempo para que la playa y la costanera sean limpiadas para recibir a turistas desde las primeras horas del 1 de enero, explicó Montiel.

El primer día del año 2026 se celebrará el primer “Sunset”, con DJ en vivo en la Pérgola de la Playa San José.

Clima inestable

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), para el miércoles se espera un día caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarían entre los 22 °C y 33 °C.

Las actividades no serán suspendidas por inestabilidad climática, a excepción de que haya viento fuerte que impida el montaje de las mesas en el lugar.