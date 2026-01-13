Martes 13: ¿De dónde viene la frase “No te cases ni te embarques”?

El martes es el tercer día de la semana en el calendario gregoriano y tiene una connotación particular en muchas culturas. Su nombre proviene del planeta Marte, que en la mitología romana es el Dios de la guerra. Esta relación con Marte otorga al martes una connotación de conflicto, violencia y agresividad. En la cultura hispanohablante, este día ha ganado una reputación de ser especialmente desafortunado.

Lea más: ¿Por qué los gatos negros tienen mala fama?

Influencias Mitológicas y Religiosas

Marte Dios de la Guerra : En la antigua Roma, Marte (el dios de la guerra) era venerado, pero también temido. Las células de conflicto y batalla asociadas con Marte han pasmado por generaciones, infundiendo temor y precaución en realizar actividades importantes en martes.

Cristianismo: En la religión cristiana, el martes también tiene connotaciones negativas. Se dice que en este día comenzó la construcción de la Torre de Babel, un símbolo de la arrogancia humana que llevó a la confusión y la dispersión de lenguas.

La mala suerte del número 13

El número 13 ha sido asociado durante mucho tiempo con la mala suerte, no solo en la cultura hispana, sino también en otras muchas culturas.

Influencias históricas

La Última Cena : Un factor importante en la superstición alrededor del número 13 es la Última Cena de Jesús, donde trece personas se sentaron a la mesa, y Judas, el traidor, era el decimotercero.

Numerología: En numerología, el número 12 se considera un número de completitud (12 meses del año, 12 apóstoles, 12 signos del zodíaco), mientras que el 13 se ve como un paso más allá de la perfección, un símbolo de desbalance y exceso.

Lea más: Martes 13: ¿por qué se cree que trae mala suerte?

La Combinación: Martes 13

Cuando estas dos creencias se combinan, la superstición alcanza su punto álgido. Martes, el día de la guerra y la destrucción, fusionado con el número 13, el número de la mala suerte, crea una poderosa combinación de presagios negativos.

La frase “No te cases ni te embarques”

El consejo de no casarse ni embarcarse en un martes 13 se deriva de la confluencia de estos temores. El matrimonio y embarcaciones (viajes largos) son eventos significativos y cruciales en la vida de una persona, y se creía que realizarlos en una fecha con tanto potencial de desdicha sería tentar al destino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque en la actualidad muchas personas toman esta frase como una simple superstición o como parte del folklore, sus orígenes son profundos y están intrínsecamente ligados a antiguas creencias y eventos históricos y religiosos.

“Martes 13, no te cases ni te embarques” sigue siendo un eco de tiempos pasados donde la guerra, la traición y la numerología influenciaban enormemente las decisiones humanas. Aunque hoy en día no todos siguen esta advertencia al pie de la letra, su persistencia en nuestra cultura demuestra cómo las supersticiones pueden perdurar a través del tiempo.