Abre sus puertas en Japón el primer parque temático dedicado a Pokémon

El recinto, bautizado como PokéPark Kanto, incluye tres zonas temáticas, productos exclusivos, atracciones y espectáculos especiales, según detallan los responsables en su página web.

"¡Aquí, los Entrenadores Pokémon pueden embarcarse en una aventura inolvidable mientras exploran un bosque y una ciudad llenos de más de 600 Pokémon!", destaca la página.

Ya antes de la apertura se habían agotado todas las entradas hasta el 4 de abril, la última fecha para la que se pueden comprar entradas de momento, según puede comprobarse en la web del parque.

El recinto se divide en una Plaza de Entrada, un Bosque Pokémon y un pueblo artificial, Sedge Town, donde se encuentran algunos de los edificios principales del parque, como el Centro Pokémon o el mercado PokéMart.

Además, hay dos atracciones: Pika Pika Paradise, una atracción giratoria en la que los visitantes pueden subirse a un Pikachu gigante y dar vueltas en el aire, y el Vee Vee Voyage, un carrusel plagado de Eevee y Rapidash, entre otros.

Además, cientos de esculturas a tamaño "real" de diferentes Pokémon adornan todos los rincones del recinto, especialmente el Bosque Pokémon, y los jugadores del juego para móviles Pokémon Go pueden cazar, de manera virtual, diferentes versiones especiales de las criaturas a lo largo del año.

Pero por encima de todo el parque ofrece productos: decenas de peluches, figuras, bebidas de colores, gorritos de Pokémon... La selección es abrumadora, según puede verse en las imágenes tomadas por los medios de comunicación en los días previos a la apertura.

Algunas de las tiendas y espectáculos, sin embargo, requieren pases adicionales que se consiguen por lotería para acceder.

Las entradas se dividen por niveles de acceso, y la más barata, que solo permite entrar a la zona de Sedge Town, no estará disponible hasta mayo de este año. Costará 4.700 yenes (unos 25 euros) en su versión más barata, aunque el precio puede subir dependiendo del día, según detalla la página web.

El Pase de Entrenador, por su parte, permite la entrada a todas las zonas del parque por 7.900 yenes (unos 43 euros) en su versión más barata, aunque se necesitan entradas adicionales para montarse en las atracciones.

Finalmente, el Pase de Entrenador Estrella cuesta al menos 14.000 yenes (unos 76 euros) en su versión más barata, y permite entrar en todas las zonas, montarse en las atracciones y asistir a un espectáculo en el interior del Gimnasio Pokémon de Sedge Town.

Todas las entradas permiten acceso al parque temático de Yomiuriland, el más grande de Tokio, inaugurando en la década de 1960 y que además aloja en su interior el Estadio de los Yomiuri Giants, uno de los campos de entrenamiento del popular equipo de béisbol japonés.