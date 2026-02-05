Alberto Tomba premia a Adrián Rodríguez Húber por cubrir 13 ediciones JJOO

En la ceremonia, presentada por el presidente de la AIPS, el periodista italiano Gianni Merlo, participaron ilustres medallistas del deporte, entre otros, la fondista Manuela di Centa (siete oros), las esquiadoras alpinas Ninna Quario -madre de Federica Giordani- y el atleta Paul Tergat, que recordaron con humor y nostalgia sus recuerdos en las citas olímpicas que vivieron al lado de los medios de comunicación de todo el mundo.

Nacido en Gijón (1965), Adrián Rodríguez Huber es licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Agencia EFE a través de la tercera promoción de becarios de Caja Madrid (1988-89). Siempre trabajó en la sección de Deportes, salvo los dos años que lo hizo en la delegación de EFE en Viena (1996-98).

En los Juegos Olimpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo cubre -siempre para EFE- sus decimoterceros Juegos Olímpicos: cinco de verano y ocho de invierno.

Debutó en los de Barcelona’92, de verano; y sus primeros Juegos de invierno fueron los de Lillehammer (Noruega), dos años después. A partir de ahí, estuvo presente en los de Nagano’98 (Japón/invierno), Sydney 2000 (Australia/verano), Salt Lake City 2002 (EEUU/i), Atenas 2004 (v), Turín 2006 (Italia/i), Vancouver 2010 (Canadá/i), Sochi 2014 (Rusia/i), Rio de Janeiro 2016 (Brasil/v), PyeongChang 2018 (Corea del Sur/i), París 2024 (v) y Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia/i.).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy