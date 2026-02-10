Sudáfrica redujo en un 16 % la caza furtiva de rinocerontes entre 2024 y 2025

Según un comunicado de esta cartera, entre enero y diciembre de 2025, 352 rinocerontes fueron cazados furtivamente en Sudáfrica, una bajada de 68 respecto a los 420 cazados en 2024, mientras en 2023 fueron 499.

De los paquidermos abatidos el pasado año, 266 lo fueron en propiedades estatales y 86 en parques privados.

La provincia más afectada por el furtivismo fue Mpumalanga (noreste), que perdió 178 rinocerontes en 2025, lo que supone 92 más de que el año anterior. La mayoría de ellos vivían en el famoso Parque Nacional Kruger.

En cambio, el número de rinocerontes cazados en el parque Hluhluwe imfolozi, en la provincia de KwaZulu-Natal (este), cayó de 198 a 63, en parte debido a un programa de descornado de los animales, pero también gracias a otras medidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre estas, destacan "la mejora de la capacidad de detección y alerta temprana, lograda mediante el despliegue e integración de tecnologías avanzadas de cámaras y sensores" y la adopción de un plan que incluyó "la aplicación exitosa de pruebas poligráficas a todo el personal policial del parque, lo que reforzó la integridad organizacional y la confianza pública".

"Sudáfrica continúa fortaleciendo su colaboración internacional para frenar la caza furtiva de rinocerontes y el tráfico de fauna silvestre", subrayó el ministro de esta cartera, Willie Aucamp.

La caza furtiva -impulsada por la alta demanda de los cuernos de rinocerontes, sobre todo, en China y algunos países del sudeste asiático- ha llevado al borde de extinción a estos animales.

No obstante, las poblaciones tanto de rinocerontes negros como de rinocerontes blancos están creciendo por primera vez en la última década en África después de haber sido diezmadas por esa caza ilegal y la pérdida de sus hábitats, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).