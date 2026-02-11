El COI y beIn Media Group renuevan los derechos de retransmisión hasta Los Ángeles 2028

Firmado en Milán, este acuerdo entre el COI y beIN Media Group extiende su colaboración después de que ya en 2015 se firmara por primera vez esta alianza en la que el grupo de comunicación ya ha cubierto los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, Tokio 2020, Pekín 2022 y París 2024.

La presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, declaró en un comunicado de prensa que les "complace continuar" con la colaboración de beIN Media y agradece su "amplio alcance y su experiencia en la retransmisión de eventos deportivos".

Por su parte, Yousef Al-Obaidly, director general del grupo beIN Media, afirmó también que "los Juegos Olímpicos representan la cima del deporte y la cultura mundiales, y estamos orgullosos de continuar nuestra larga y fiable colaboración con el COI", cuya retransmisión "tendrá una cobertura completa disponible a través de un paquete dedicado de nueve canales de beIN SPORTS XTRA y en la plataforma de streaming TOD".