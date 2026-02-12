Año Nuevo Chino: inicia el Caballo de Fuego, un ciclo de “doble fuego” y transformación.

El significado del Caballo de Fuego
En la cultura oriental, el caballo simboliza la velocidad, la libertad y la nobleza. Al combinarse con el elemento fuego, estos rasgos se intensifican. Los expertos en cultura china denominan a este 2026 como el año del “doble fuego”, debido a que el caballo es, por naturaleza, un animal de fuego.
Este ciclo se asocia tradicionalmente con:
- Acción y movimiento: un tiempo para “lanzar” proyectos en lugar de solo planificarlos.
- Cambios drásticos: la energía del fuego impulsa a romper estructuras antiguas y buscar la independencia.
- Intuición y pasión: se espera un año de gran intensidad emocional y creatividad.
Tradiciones y rituales de la “Fiesta de la Primavera”
Las festividades, también conocidas como la Fiesta de la Primavera, se extienden por 15 días y concluirán el 3 de marzo con el Festival de los Faroles. Entre las tradiciones más destacadas para este año se encuentran:
- Limpieza de Primavera: antes del 17 de febrero, las familias realizan una limpieza profunda del hogar para eliminar la “mala suerte” del año saliente (el de la Serpiente de Madera).
- El sobre rojo (Hongbao): la entrega de sobres rojos con dinero a niños y jóvenes sigue siendo el gesto de prosperidad más importante.
- Cena de Reencuentro: considerada la comida más relevante del año, donde las familias se reúnen para honrar a sus antepasados.
- Danzas del Dragón y el León: desfiles que buscan ahuyentar a los malos espíritus (el mítico Nian) con el ruido de tambores y petardos.
Impacto en el horóscopo
Para quienes nacieron bajo el signo del Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), este es su Ben Ming Nian o año de origen. Contrario a lo que se cree, la tradición china sugiere que este es un año de desafíos y pruebas, por lo que se recomienda usar amuletos o prendas de color rojo para atraer la protección. Los signos más compatibles con esta energía en 2026 serán el Tigre y el Perro.
Predicciones por signo: ¿cómo afectará el Caballo de Fuego a cada animal?
La energía “Doble Fuego” de este 2026 acelerará los procesos de todos los signos, pero cada uno lo vivirá de forma distinta: