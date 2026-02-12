Año Nuevo Chino: inicia el Caballo de Fuego, un ciclo de “doble fuego” y transformación.

El significado del Caballo de Fuego

En la cultura oriental, el caballo simboliza la velocidad, la libertad y la nobleza. Al combinarse con el elemento fuego, estos rasgos se intensifican. Los expertos en cultura china denominan a este 2026 como el año del “doble fuego”, debido a que el caballo es, por naturaleza, un animal de fuego.

Este ciclo se asocia tradicionalmente con:

Acción y movimiento: un tiempo para “lanzar” proyectos en lugar de solo planificarlos.

Cambios drásticos: la energía del fuego impulsa a romper estructuras antiguas y buscar la independencia.

Intuición y pasión: se espera un año de gran intensidad emocional y creatividad.

Tradiciones y rituales de la “Fiesta de la Primavera”

Las festividades, también conocidas como la Fiesta de la Primavera, se extienden por 15 días y concluirán el 3 de marzo con el Festival de los Faroles. Entre las tradiciones más destacadas para este año se encuentran:

Limpieza de Primavera: antes del 17 de febrero, las familias realizan una limpieza profunda del hogar para eliminar la “mala suerte” del año saliente (el de la Serpiente de Madera). El sobre rojo (Hongbao): la entrega de sobres rojos con dinero a niños y jóvenes sigue siendo el gesto de prosperidad más importante. Cena de Reencuentro: considerada la comida más relevante del año, donde las familias se reúnen para honrar a sus antepasados. Danzas del Dragón y el León: desfiles que buscan ahuyentar a los malos espíritus (el mítico Nian) con el ruido de tambores y petardos.

Impacto en el horóscopo

Para quienes nacieron bajo el signo del Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), este es su Ben Ming Nian o año de origen. Contrario a lo que se cree, la tradición china sugiere que este es un año de desafíos y pruebas, por lo que se recomienda usar amuletos o prendas de color rojo para atraer la protección. Los signos más compatibles con esta energía en 2026 serán el Tigre y el Perro.

Predicciones por signo: ¿cómo afectará el Caballo de Fuego a cada animal?

La energía “Doble Fuego” de este 2026 acelerará los procesos de todos los signos, pero cada uno lo vivirá de forma distinta: