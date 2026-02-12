El TAS desestima la petición de Raimo Reinsalu para participar en los Juegos Olímpicos

Reinsalu conoció el 7 de febrero la sanción dictada por la Comisión Internacional de la Unión Internacional del Patinaje a raíz de la denuncia interpuesta por la atleta a la que entonces preparaba por presuntos abusos físicos y psicológicos, por lo que la comisión le suspendió provisionalmente mientras la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) investiga el asunto y hasta que haya una resolución definitiva.

Actualmente, Reinsalu es entrenador de la patinadora lituana Meda Variakojyté, que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina en la categoría individual femenina. La sanción continúa vigente, por lo que él no puede acompañarla en la competición.

El entrenador estonio presentó la solicitud el pasado lunes a la División Ad Hoc del TAS, ante la que argumentó que la expulsión de la competición "causa un daño irreparable a su reputación profesional y afecta negativamente a la atleta que entrena", informa el comunicado oficial.

A pesar de haber pedido el levantamiento de dicha sanción, el pasado miércoles se celebró una audiencia en Milán, donde la División Ad Hoc escuchó sus argumentos y recordó que "una suspensión provisional es una medida cautelar y protectora, no una sanción disciplinaria".

Finalmente, ante la gravedad de las acusaciones, el Panel del TAS y la Comisión Disciplinaria de la ISU decidieron que "mantener al entrenador en sus funciones hasta que se tomara una decisión definitiva podría suponer un riesgo incompatible con los objetivos preventivos", por lo cual desestimaron la petición de Raimo Reinsalu.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) es una organización independiente que resuelve disputas deportivas en todo el mundo. Durante los Juegos Olímpicos resuelven disputas legales en menos de veinticuatro horas para garantizar a los atletas el servicio de resolución.