Los therians y la salud mental: esto dice el Viceministerio de la Niñez

En respuesta a la reciente viralización de contenidos digitales sobre una supuesta “autopercepción animal” en adolescentes, denominado “therians”, un fenómeno impulsado por creadores de contenido extranjeros, la viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Verónica Argüello, ofreció un mensaje de calma y responsabilidad institucional.

Señaló que tras realizar interconsultas con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, esta conducta no está catalogada como una patología.

Explicó que el Ministerio realiza un seguimiento preventivo ante la posibilidad de encuentros organizados bajo esta premisa, aunque subrayó que hasta la fecha no existe sustento fáctico para una alarma social.

No se recibió llamadas ni denuncias en las líneas de asistencia 147 ni 155 relacionadas con este tema, asegura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Tu hijo dice ser un therian y no sabés qué hacer? Salud ofrece estas líneas para guiarte

Origen digital

Recordó que la tendencia parece ser un producto de “alienación social” originado en plataformas como TikTok, similar a otros retos virales del pasado, y no una condición médica o psicológica real.

El peligro del castigo físico

Uno de los puntos de mayor preocupación para la viceministra es la reacción violenta de algunos sectores de la sociedad que proponen el “garrote” o el castigo físico como solución a estos comportamientos.

“La violencia con violencia no rompe el círculo. Nuestra obligación como adultos es orientar y guiar; el castigo físico no es la vía”, afirmó.

La funcionaria recordó que solo en el mes de enero se reportaron más de 800 casos de vulneración del deber de cuidado y maltrato, cifras que evidencian la urgencia de instalar pautas de crianza positiva.