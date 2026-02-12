¿Tu hijo dice ser un therian y no sabés qué hacer? Salud ofrece estas líneas para guiarte

En las últimas semanas, la palabra therian comenzó a circular con mayor fuerza en Argentina, impulsada por videos virales, debates en redes sociales y declaraciones de influencers.

Quienes se identifican como therians afirman que no se trata de un juego ni de una performance. Explican que, en un plano identitario o espiritual, se sienten como un animal, por ejemplo perros, gatos, lobos o felinos, entre otros, aunque subrayan que saben que biológicamente son personas.

La viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, afirmó que para abordar este fenómeno es escencial abrir espacios de diálogo con niños y adolescentes.

“Este es un tema que tenemos que aprovechar para poder conversar en casa. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo ven? Acá es fundamental abrir el dialogo y sobre todo dar información", señaló.

Si papá y mamá se sienten desorientados con relación a esto, pueden llamar tanto al 147, como al 155, que es la línea del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Nosotos no tenemos que minimizar esto. Tenemos que estar muy atentos como adultos. Somos los responsables en cuanto a la guía y orientación que damos a los niños y niñas", destacó la ministra.

Indico que si los padres ven que ocurre una situación que amerita pedir mayor asesoramiento o realizar una consulta con los servicios se debe acudir sin dudar.

Mencionó que desde lo que es el ministerio de la Niñez y Adolescencia van a estar atentos a todo lo que se está dando. “Estamos haciendo las consultas con los otros ministerios que pudieran intervenir. Además, estamos levantando las alertas a nuestro sistema de protección para que se haga el monitoreo correspondiente”, finalizó en charla con Ñandutí.