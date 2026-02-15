Carlsen, primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

En la tercera ronda, Carlsen consiguió remontar en el último momento en una partida que casi tenía Caruana. Así, en cuarta y última ronda el noruego solo necesitó otras tablas para hacerse con el título, que va acompañado de un premio de 100.000 dólares.

Por su parte, el uzbeko Nodirbek Abdusattorov se impuso sobre el alemán Vicent Keymer y obtuvo el tercer puesto tras ganar 2,5-1,5 en los enfrentamientos por el bronce, tras ambos perder en las semifinales de este sábado.

En la batalla de exhibición femenina, previa al mundial femenino de ajedrez de estilo libre del que están siendo los clasificatorios, la kazaja Bibisara Assaubayeya se impuso 2,5-1,5 a la rusa Alexandra Kosteniuk..