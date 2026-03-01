Luz azul: ¿villana o exageración? Lo que la ciencia dice sobre los lentes con filtro

La luz azul es una franja del espectro visible (aproximadamente 400–500 nm). Está presente en el sol —con mucha más intensidad que en un teléfono o laptop— y también en LEDs y pantallas. El punto clave no es solo la “azulidad”, sino la dosis, el momento del día y la distancia de exposición.

Pantallas y fatiga visual: el problema suele ser otro

La mayoría de los casos de molestia ocular asociada al uso de pantallas se encuadra en el llamado “síndrome visual informático”: sequedad, ardor, visión borrosa intermitente y dolor de cabeza.

Los estudios y revisiones clínicas apuntan a que los principales responsables suelen ser la reducción del parpadeo, el enfoque sostenido a corta distancia, el brillo, el contraste y la mala ergonomía, más que un daño directo por luz azul.

En esa línea, varias revisiones de la literatura han encontrado que los lentes con filtro de luz azul no muestran beneficios consistentes para aliviar la fatiga visual en comparación con lentes sin filtro, aunque la percepción subjetiva de confort puede variar entre personas.

Sueño: aquí sí hay señal, pero no es magia

Donde la luz azul tiene un papel claro es en el reloj biológico. La exposición a luz intensa por la noche puede suprimir la melatonina y retrasar el sueño. Reducir luz brillante en las horas previas a acostarse —incluida la de pantallas— puede ayudar, especialmente en adolescentes y personas sensibles.

¿Basta con lentes con filtro? La evidencia sugiere que pueden disminuir parte de la estimulación nocturna, pero el efecto depende del tipo de filtro (cuánto bloquea y en qué longitudes de onda) y, sobre todo, de hábitos: brillo alto, uso prolongado o cercanía a la cara pueden anular la ventaja.

¿Protegen contra degeneración macular?

La preocupación por daño retinal crónico por pantallas no está respaldada con fuerza por la evidencia disponible.

Los niveles de luz de dispositivos de consumo suelen ser muy inferiores a los usados en experimentos de daño fototóxico. Hasta ahora, no hay pruebas sólidas de que los filtros de luz azul prevengan degeneración macular en población general.

Qué hacer, según la ciencia

Si el objetivo es dormir mejor, lo más efectivo suele ser bajar brillo, activar “modo noche”, evitar pantallas 1–2 horas antes de dormir y privilegiar luz cálida y tenue por la noche.

Para la fatiga visual, ayuda la regla 20-20-20, mejorar iluminación ambiental, ajustar tamaño de letra y tratar la sequedad ocular si aparece.

Los lentes con filtro pueden ser una preferencia personal, pero no son una solución universal ni un “escudo” probado contra enfermedades retinales.