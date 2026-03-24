Reparten el premio de la lotería de Navidad en pueblo español que vendió papeletas de más

Esa comisión, integrada por un grupo de jóvenes que organiza actividades en el pueblo y las financia con iniciativas como la Lotería de Navidad, había vendido más participaciones del número 79.432, agraciado con el mayor premio del sorteo, que las respaldadas por décimos.

Eso implicó que había boletos que en realidad no habían sido agraciados y devino en largas y tensas negociaciones con los implicados para poder solucionar el entuerto.

"Lo hemos conseguido, hemos arreglado el lío de la lotería", celebró este martes Inmaculada, una de las primeras vecinas de este municipio del norte de la provincia de León en cobrar sus dos papeletas (cada una se cambia por casi 60.000 euros).

Ella confía en que su pueblo no sea recordado por las disputas y sí por haber logrado resolver el problema.

"Hoy cobrarán unas 35 o 40 personas, por lo que se prevé que los pagos se extiendan durante los próximos diez días, ya que son más de 300 las personas propietarias de papeletas premiadas", explicó Antonio Gómez Gallardo, el abogado que ha asesorado desde el principio a los miembros de la Comisión de Fiestas del pueblo.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de menos de mil habitantes, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad.

Los miembros de la Comisión de Fiestas eligieron el número 79.432, agraciado con el mayor premio del sorteo, para vender participaciones a cinco euros (aunque cada comprador solo jugaba cuatro euros porque el restante era el donativo para las fiestas) y recaudar así dinero para las actividades que organizan en el pueblo.

Vendieron 450 participaciones, en las que cada comprador jugó esos cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una tenía asociado un premio de 80.000 euros.

Pocos días después del sorteo navideño en Villamanín se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que, de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros.

La comisión aceptó que, siempre que no se interpusieran denuncias, aportaría los premios que correspondían a sus miembros, unos dos millones, y el resto se cubriría con la renuncia del resto de premiados a un diez por ciento de cada una de las participaciones.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha explicado que, de las 447 papeletas registradas en la web, 441 han aceptado el acuerdo y seis no lo han hecho, pero todos van a cobrar en los próximos días para tratar de dejar atrás un error que llegó a amenazar la concordia de un municipio que pasó de la euforia al enfrentamiento en apenas dos días.