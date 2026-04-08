Concepto abierto y tonos cálidos, las nuevas tendencias decorativas

Casa Decor, la cita anual con las nuevas tendencias decorativas, se ha instalado en la casa palacio del marqués de los Vélez y conde de Niebla, un edificio construido entre 1892 y 1895, en pleno centro de la capital española, donde se podrán ver entre el 9 de abril y el 24 de mayo las propuestas de interioristas españoles (54 %) e internacionales (46 %) en 47 espacios.

Un edificio cuyo exterior no llama especialmente la atención pero, una vez dentro, la escalera abierta al vestíbulo, con una caja semicircular muy marcada y el techo con una gran vidriera coronada por el escudo familiar y una bóveda con lucernario, establecen que la magia está a punto de producirse con espacios consecutivos que coinciden en el uso de tonos tierra, gris claro y pardo o cobre, tonos que llaman a la calma.

Es común en muchos de ellos la presentación de paredes texturizadas para huir de los acabados lisos. Es el caso de la propuesta de Inmaculada Recio, que combina la cocina, con muebles engomados antihuellas, y sala de estar donde viste una magnífica pared en lino bordado, "una joya", explica a EFE.

Otra de las combinaciones cocina-sala de estar-lugar de lectura es la que realiza Beatriz Tejada. "Cada vez más se realiza este tipo de espacios abiertos -comenta- que tiene que ver con el concepto de vida. Es una manera de ampliar la casa, las reformas van así enfocadas".

Si bien en ninguna de estas apuestas los aparatos como la televisión no tienen un lugar preferente, la tecnología se sustenta en crear un ambiente lumínico sereno, con grandes electrodomésticos que realicen su función de manera silenciosa, a pesar de su potencia, mientras que hay soluciones muy prácticas para ocultar los pequeños cuando no se utilizan con puertas y sistemas giratorios.

De Colombia ha llegado "sin tenerlo como objetivo" Eduardo Torrente, integrante de Tarq Studio, que presenta 'Dos latitudes', con el fin de unir Latinoamérica con Europa, precisó a EFE.

Se trata de un entorno para recibir y conversar, una propuesta para la que han contado con diferentes artistas como la escultura de Rafa Abdón.

El espacio está centrado en el reciclaje y la sostenibilidad "más social que ambiental" como demuestra con la mesa de werregue, tradicionalmente utilizada para conservar alimentos que traslada al ambiente doméstico y también la atarrya, una red de pesca propia de comunidades ribereñas, que sirve de delimitador espacios.

Bajo el lema 'Tailandia y el sol más cálido' se ha presentado por primera vez una propuesta de interiorismo tailandés de la mano del galardonado equipo de Trimode Studio, con piezas exclusivas importadas directamente desde Tailandia, con un concepto que refleja su filosofía minimalista de diseño.

Aún con la misión del Artemis II sin finalizar, quienes parecen haber viajado a la luna ha sido el equipo de Rebuelta Domecq, que han imaginado una habitación de hotel, 'Orbita e Materia', para el espacio de Italia, amueblado con firmas de este país, donde sitúan a la Luna y su simbología como protagonista con una gran lámpara alusiva y un techo delicadamente pintado de cielo.

El interiorista Raúl Martins ha sido el encargado de dar forma al restaurante que se sitúa en la maravillosa capilla del edificio que mandó construir la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús donde se mezcla elementos platerescos y góticos con detalles modernistas.

Cuatro plantas llenas de propuestas decorativas en una singlar casa-palacio que se convertirá en hotel, una vez finalizada Casa Decor.