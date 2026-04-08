Sindarov no está preocupado tras las filtraciones de sus aperturas; domina Candidatos

"En algún momento abrí algunos estudios en Lichess para revisar las variantes y olvidé hacerlos privados. Pero no lo hice hoy, probablemente sea uno de hace mucho tiempo. Lo hacía mucho en la Copa del Mundo e incluso mis fans me escribieron por redes sociales para advertirme de que mis estudios no era privados. Después de eso, dejé de hacerlo", contó a los medios el uzbeko tras su empate en octava ronda contra el ruso Andrey Esipenko, en Pafos (Chipre), donde los aspirantes se disputan, del 28 de marzo al 16 de abril, el derecho a pugnar por el título mundial con el actual campeón, el indio Dommaraju Gukesh.

En el ajedrez de élite, la preparación de las partidas se guardan con especial precaución para no exponer a sus posibles contrinctantes las estrategias trabajadas y archivos de aperturas durante meses. Un error o un descuido en la preparación de todo el equipo puede ser determinante.

Un ejemplo claro de la importancia del trabajo previo se dio cuando el ajedrecista estadounidense Hikaru Nakamura expresó su frustración en un 'streaming' con su equipo por no haber identificado una idea crucial en su partida contra Javokhir Sindarov en la quinta ronda: "La culpa es al 100% de la gente que trabaja para mi. Teníauna partida y no incluía el enroque (...). Supongo que se podría decir que tenía una forma de darme cuenta, pero era imposible sin saber cuál era la línea correcta".

En dicha partida, Nakamura perdió tras protagonizar la segunda jugada más larga en la historia del Torneo de Candidatos de la FIDE con 67 minutos y 44 segundos.

Cinco victorias y tres tablas le dan una puntuación de 6,5/8 y acercan cada vez más a Sindarov al desafío contra Dommaraju Gukesh.