“Baby brain” en el embarazo: ¿pérdida de memoria o nueva forma de pensar?

Qué es el “baby brain” durante el embarazo
“Baby brain” es el término popular para describir despistes, problemas de atención o la sensación de tener menos memoria durante el embarazo. La duda típica —¿me estoy volviendo menos capaz?— tiene una respuesta tranquilizadora: en estudios, los cambios cognitivos suelen ser pequeños y no equivalen a una “pérdida de inteligencia”.
Lo que sí aparece con frecuencia es algo muy cotidiano: más interrupciones, más carga mental (turnos, compras, decisiones) y menos descanso. Y la memoria, sin sueño, se resiente.
Lea más: Estudio concluyente: el paracetamol durante el embarazo es seguro y no provoca TDAH ni autismo
¿La ciencia confirma que empeora la memoria?
Cuando se mide con pruebas, muchas investigaciones encuentran diferencias sutiles en memoria o atención, y otras no encuentran cambios relevantes.
En cambio, lo más consistente es la percepción: muchísimas personas embarazadas reportan sentirse más olvidadizas.
¿Por qué la brecha entre “lo que siento” y “lo que sale en un test”? Porque la vida real no es un laboratorio: recordar una lista en silencio no se parece a recordar una lista mientras te escriben del trabajo, te patean desde adentro y dormiste a intervalos.
Lea más: El efecto del azúcar en el cerebro: cómo influye en la memoria y la concentración
Entonces… ¿hay “superpoderes” cognitivos?
No se trata de telepatía, pero sí de recalibración. Durante el embarazo se observan cambios hormonales y neurobiológicos que pueden favorecer una mente más orientada a:
- Detectar señales relevantes (riesgos, necesidades, prioridades).
- Sintonía emocional y sensibilidad a expresiones/tonos (útil para el vínculo).
- Aprendizaje práctico: rutinas, organización del hogar, planificación.
Dicho de forma simple: puede que te cueste recordar el nombre del actor, pero estés más afilada para notar “algo no me cierra” en una situación o para anticiparte a necesidades.
Lo que suele estar detrás de los olvidos
La tríada más común: sueño fragmentado, estrés y multitarea. También influyen náuseas, molestias físicas y cambios en apetito.
Y, en algunos casos, cuestiones médicas tratables como anemia por déficit de hierro o alteraciones tiroideas (si el cansancio y la niebla mental son intensos, conviene consultarlo).
Hacks que ayudan de verdad
La clave no es “exigirte más”, sino bajar la fricción:
- Memoria externa sin culpa: notas de voz, lista fija en la puerta, recordatorios por ubicación (“cuando llegue al súper…”).
- Regla de una cosa por vez: si vas a guardar las llaves, solo guardás las llaves. Parece obvio; funciona.
- Sueño con estrategia: micro-siesta si podés, luz natural temprano, pantalla lejos 60 minutos antes de dormir.
- Atajos domésticos: canasto “salida” (llaves, billetera, cargador), y un “día de reponer” por semana para reducir decisiones diarias.
- Chequeo emocional: si además de olvidos hay tristeza persistente, ansiedad intensa o desconexión, pedí ayuda profesional; no es un tema de voluntad.