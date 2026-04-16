Enseñá a tus hijos a reaccionar con inteligencia emocional ante comentarios hirientes

La “crianza antiburlas” no es criar niños “duros” que no sienten, ni convertirlos en expertos en respuestas picantes. Es enseñarles tres habilidades muy concretas: reconocer lo que les pasa, proteger su autoestima y poner límites sin escalar el conflicto.

En psicología, esto se parece a una mezcla de regulación emocional (manejar la activación del cuerpo), asertividad (defenderse sin agredir) y reencuadre (no creerse todo lo que el otro dice).

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El momento clave: los 3 segundos después del comentario

Cuando alguien suelta un “qué raro sos” o “nadie te quiere en el equipo”, el cuerpo dispara alarma: se acelera el corazón, sube la vergüenza, aparecen ganas de atacar o desaparecer. Ahí sirve un “microplan” fácil de recordar:

Primero, pausa: una respiración lenta (inhalar 3 segundos, exhalar 5 segundos) baja la impulsividad. Después, ponerle nombre: “Estoy sintiendo vergüenza/enojo”. Poner palabras reduce la intensidad. Por último, elegí: responder, pedir ayuda o retirarse. No todo se pelea.

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Respuestas inteligentes que sí funcionan en el patio (y en WhatsApp)

Ayuda practicar frases cortas, de una sola línea, como si fueran “cinturón de seguridad”. La idea es no explicar de más (eso alimenta la burla) y marcar límite.

En persona, tres guiones útiles:

“No me hables así.”

“No es gracioso para mí. Pará.”

“Ok.” (dicho neutro, y me voy con alguien)

Cuando hay público, a veces funciona el humor sin humillación: “Gracias por tu opinión, ¿algo más?” Si el niño no es de humor, no se fuerza: la herramienta tiene que calzarle, no disfrazarlo.

En chats, una regla de oro para adolescentes: no responder en caliente. Leer, esperar cinco minutos y elegir: silenciar, bloquear, guardar captura y pedir ayuda. La inteligencia emocional también es saber cuándo no entrar al ring.

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Cómo entrenarlo en casa sin que suene a sermón

En vez de “defendete”, probá con escenas cortas tipo juego: “Yo digo algo pesado y vos practicás una respuesta de 5 palabras.” Repetir baja la ansiedad real, como ensayo general.

Otra táctica: el “GPS emocional” al final del día: “¿Qué te dijeron? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué te hubiera gustado responder?” Esto enseña a separar hecho (la frase) de interpretación (“soy un desastre”), clave para cuidar la autoestima.

Frases de adulto que ayudan

Suele salir el automático: “Ignoralo” o “No llores”. Pero si el niño se siente solo con eso, la burla gana.

Mejor: “Entiendo que dolió. No estás exagerando.” “¿Querés que pensemos dos respuestas para la próxima?” “¿Con quién te sentís seguro en el recreo?”

Evitá: “Pegale más fuerte” (escala) y “Seguro fue un chiste” (minimiza).

Cuándo dejar de entrenar y pedir ayuda

Si las burlas se repiten y tu hijo muestra miedo de ir a la escuela, cambios bruscos de sueño o apetito, dolor de panza frecuente, aislamiento, o se desvaloriza (“soy inútil”), conviene hablar con el colegio y consultar a un profesional de salud mental infantil.

La meta no es “aguantar”: es recuperar seguridad.