Bicarbonato de sodio: el aliado inesperado para desinfectar tu colchón en seco

El bicarbonato tiene una ventaja poco glamorosa pero muy útil: absorbe humedad y neutraliza olores (por ejemplo, sudor). Por eso funciona como “reset” doméstico cuando el colchón huele a encierro, a mascota o a verano. Ahora bien, conviene llamar a las cosas por su nombre: no es un desinfectante de nivel hospitalario. No “esteriliza” por sí solo, pero sí higieniza al ayudar a retirar suciedad fina y a dejar el tejido más seco, algo que incomoda a los ácaros y a los olores persistentes.

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Cómo limpiar un colchón con bicarbonato

Primero, aspirá toda la superficie con calma, idealmente con filtro HEPA si tenés alergias. El objetivo es levantar polvo y partículas antes de “sellarlas” con el bicarbonato.

Después, espolvoreá una capa fina y pareja de bicarbonato en ambas caras (si podés girarlo). No hace falta empanarlo: una lluvia uniforme alcanza. Si el olor está fuerte, dejalo actuar entre 2 y 8 horas; para mantenimiento, con 30 a 60 minutos suele bastar.

Luego, volvé a aspirar a conciencia, haciendo pasadas lentas. Este paso es clave: el bicarbonato se lleva parte de la humedad y de los olores, pero solo desaparece del colchón si lo retirás bien.

Si tenés sol o buena ventilación, aireá el colchón un rato. La combinación de secado y ventilación suele marcar la diferencia entre “zafa” y “se siente nuevo”.

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Olores, ácaros y manchas: qué esperar

Olores: es donde mejor rinde. Si el olor vuelve rápido, puede haber humedad retenida (habitaciones poco ventiladas, bases cerradas, sudor nocturno).

Ácaros: el bicarbonato no es un “mata-ácaros” milagroso, pero la limpieza + aspirado + sequedad ayuda a reducir su presencia.

Manchas: el método es “en seco”. Si hay manchas puntuales, conviene tratarlas aparte con limpieza localizada y mínimo líquido; empapar el colchón suele empeorar las cosas.

Errores comunes que arruinan el plan

El primero es mezclar bicarbonato con perfumes o aceites esenciales “para que huela rico”: esto puede irritar a personas sensibles y no mejora la higiene.

El segundo es aspirar rápido, como si fuera harina en la mesada: en el colchón, la paciencia manda.

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Cada cuánto hacerlo y cuándo pedir ayuda

Como hábito, una vez al mes (o cada cambio de estación) es razonable.

Si hay olor a moho, manchas extensas o síntomas de humedad persistente, el problema puede estar dentro del colchón o en el ambiente: ahí suele ser mejor evaluar limpieza profesional o revisar ventilación y base de apoyo.