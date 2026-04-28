¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?

Dormir debería ser el momento más limpio del día. Y, sin embargo, el colchón funciona como una pequeña reserva natural doméstica: oscura, tibia y con alimento constante (escamas de piel). No es una catástrofe sanitaria, pero sí un motivo muy práctico para ajustar rutinas si tenés alergias, asma, acné mecánico o amanecés con congestión.

¿Qué microorganismos hay en la cama?

En un colchón conviven sobre todo ácaros del polvo (no son microbios, pero sí “inquilinos” microscópicos), además de bacterias y hongos.

También pueden aparecer alérgenos transportados por mascotas, polen del exterior y restos de detergentes o suavizantes que irritan piel sensible.

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Los ácaros prosperan donde hay humedad y comida (tu piel). Estudios en polvo doméstico suelen encontrar cientos a miles de ácaros por gramo en colchones y ropa de cama, con cifras que varían mucho según clima, ventilación y limpieza.

Más que el número exacto, lo que importa es el efecto: sus heces y fragmentos corporales son una de las causas más comunes de alergia en interiores.

En paralelo, tu cama recibe bacterias habituales de la piel (como Staphylococcus y Cutibacterium) y del ambiente. La mayoría son inofensivas, pero pueden contribuir a dar mal olor, irritación o brotes si hay sudor y fricción continuos, sobre todo en fundas y almohadas.

¿Por qué el colchón es un “spa” para ellos?

Cada noche aportas tres cosas difíciles de evitar:

1) Calor (cuerpo a ~36–37 °C).

2) Humedad (sudor y vapor de la respiración; el colchón la retiene).

3) Alimento (piel muerta; todos la perdemos a diario).

Si además hacés la cama apenas te levantás, podés atrapar parte de esa humedad. No es que “hacer la cama sea malo”, pero ventilar primero suele ayudar.

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Lo que podés hacer hoy mismo

La estrategia más efectiva es simple: calor + barrera + menos humedad. Lavá sábanas y fundas hoy a 60 °C (si la etiqueta lo permite). Esa temperatura reduce de forma clara ácaros y alérgenos.

Si no podés usar 60 °C, compensá con secadora a alta temperatura o un ciclo largo de secado.

Protegé el colchón con una funda antiácaros (encasing), con cierre. No “esteriliza”, pero reduce exposición a alérgenos y facilita la limpieza.

Sumá una funda lavable para la almohada: muchas veces el problema está más cerca de la cara que del colchón.

Aspirá el colchón lentamente con aspiradora con filtro HEPA o buen sellado (dos pasadas por lado, costuras incluidas). La clave es la paciencia: la fricción levanta polvo fino y alérgenos.

Bajá la humedad del dormitorio: apuntá a <50% si podés (deshumidificador, ventilación cruzada, evitar secar ropa dentro). La humedad alta es el “fertilizante” de ácaros y moho.

Dale aire a la cama 15–30 minutos antes de tenderla. Si entra sol directo, mejor: la luz y el secado superficial ayudan.

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