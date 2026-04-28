Estilo de vida
28 de abril de 2026 a la - 08:37

¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?

¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?
¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?Shutterstock

Tu cama no está sucia “porque sí”: cada noche dejás humedad, piel y calor, el combo favorito de ácaros, bacterias y hongos. La buena noticia: con agua caliente, menos humedad y un par de hábitos, hoy mismo podés reducirlos.

Por ABC Color

Dormir debería ser el momento más limpio del día. Y, sin embargo, el colchón funciona como una pequeña reserva natural doméstica: oscura, tibia y con alimento constante (escamas de piel). No es una catástrofe sanitaria, pero sí un motivo muy práctico para ajustar rutinas si tenés alergias, asma, acné mecánico o amanecés con congestión.

¿Qué microorganismos hay en la cama?

En un colchón conviven sobre todo ácaros del polvo (no son microbios, pero sí “inquilinos” microscópicos), además de bacterias y hongos.

¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?
¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?

También pueden aparecer alérgenos transportados por mascotas, polen del exterior y restos de detergentes o suavizantes que irritan piel sensible.

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Los ácaros prosperan donde hay humedad y comida (tu piel). Estudios en polvo doméstico suelen encontrar cientos a miles de ácaros por gramo en colchones y ropa de cama, con cifras que varían mucho según clima, ventilación y limpieza.

Más que el número exacto, lo que importa es el efecto: sus heces y fragmentos corporales son una de las causas más comunes de alergia en interiores.

En paralelo, tu cama recibe bacterias habituales de la piel (como Staphylococcus y Cutibacterium) y del ambiente. La mayoría son inofensivas, pero pueden contribuir a dar mal olor, irritación o brotes si hay sudor y fricción continuos, sobre todo en fundas y almohadas.

¿Por qué el colchón es un “spa” para ellos?

¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?
¿Cuántos microorganismos comparten tu cama y cómo eliminarlos hoy mismo?

Cada noche aportas tres cosas difíciles de evitar:

1) Calor (cuerpo a ~36–37 °C).

2) Humedad (sudor y vapor de la respiración; el colchón la retiene).

3) Alimento (piel muerta; todos la perdemos a diario).

Si además hacés la cama apenas te levantás, podés atrapar parte de esa humedad. No es que “hacer la cama sea malo”, pero ventilar primero suele ayudar.

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Lo que podés hacer hoy mismo

La estrategia más efectiva es simple: calor + barrera + menos humedad. Lavá sábanas y fundas hoy a 60 °C (si la etiqueta lo permite). Esa temperatura reduce de forma clara ácaros y alérgenos.

Si no podés usar 60 °C, compensá con secadora a alta temperatura o un ciclo largo de secado.

Protegé el colchón con una funda antiácaros (encasing), con cierre. No “esteriliza”, pero reduce exposición a alérgenos y facilita la limpieza.

Sumá una funda lavable para la almohada: muchas veces el problema está más cerca de la cara que del colchón.

Aspirá el colchón lentamente con aspiradora con filtro HEPA o buen sellado (dos pasadas por lado, costuras incluidas). La clave es la paciencia: la fricción levanta polvo fino y alérgenos.

Bajá la humedad del dormitorio: apuntá a <50% si podés (deshumidificador, ventilación cruzada, evitar secar ropa dentro). La humedad alta es el “fertilizante” de ácaros y moho.

Dale aire a la cama 15–30 minutos antes de tenderla. Si entra sol directo, mejor: la luz y el secado superficial ayudan.

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Preguntas frecuentes

  • ¿Cada cuánto lavo la ropa de cama? Ideal: sábanas una vez por semana; si sudás mucho, dormís con mascotas o estás resfriado, aumentá la frecuencia.
  • ¿Y la almohada? Lavá o renová según material; como regla práctica, revisá etiqueta y considerá cambio si ya no recupera su forma o huele aun limpia.
  • ¿Cuándo conviene cambiar el colchón? Si hay hundimientos, dolor al despertar, moho visible, manchas que vuelven o alergia que empeora en la cama pese a limpiar, suele ser señal de recambio (muchas guías hablan de 7–10 años, pero manda el estado real).
  • ¿Los sprays “antiácaros” sirven? Pueden reducir alérgenos en el momento, pero sin lavado caliente, aspirado y control de humedad, el efecto suele ser limitado. En la práctica, el mejor “desinfectante” cotidiano es menos glamoroso que un aerosol: agua caliente, secado completo y un dormitorio más seco.