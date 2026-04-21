¿Hacés la cama cada mañana al levantarte? Así afecta tu salud y bienestar

La cama es un microclima. Durante la noche, el cuerpo libera calor, transpiración y células de piel. Eso se acumula en sábanas, almohadas y colchón. Si apenas te levantás estirás todo y lo tapás con el acolchado, esa humedad queda atrapada un rato más.

Los ácaros del polvo, que no pican pero sí pueden disparar rinitis, asma o dermatitis en personas sensibles, prosperan en ambientes cálidos y húmedos y se alimentan de restos de piel. No es que “nazcan” porque no hacés la cama: están. La cuestión es qué tan cómodo se lo dejás.

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Entonces, ¿qué conviene hacer al levantarte?

Si tu prioridad es reducir humedad (y con ella el “hotel” de los ácaros), una práctica simple suele funcionar: destapar la cama.

Lo más útil no es “dejar el caos” por rebeldía, sino airear: corré el acolchado o doblalo a los pies de la cama y dejá las sábanas expuestas entre 30 y 60 minutos (más si el cuarto está húmedo).

Abrir una ventana unos minutos ayuda; si vivís en zona muy húmeda, puede rendir más un deshumidificador que el aire “de afuera”.

Ahora bien: si te ordena la cabeza hacer la cama de inmediato, podés negociar con tu yo práctico. Una opción intermedia es estirar la sábana, pero no cubrirla con el acolchado al instante.

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Alergias: lo que importa más que el “momento cama”

Para quienes estornudan apenas se acuestan, el reloj importa menos que la higiene y las barreras:

Sábanas y fundas. Lavá sábanas y fundas cada 7–10 días (en alergias intensas, semanal). Si querés apuntar a ácaros, el lavado a 60 °C suele ser el estándar más efectivo. Si tu ropa no lo tolera, compensá con secado a alta temperatura cuando sea posible.

Almohadas. No son decorativas: son una esponja de humedad y alérgenos. Usá doble funda o fundas antiácaros si sos alérgico, y lavá la almohada (si la etiqueta lo permite) 2 a 4 veces al año. Señal de recambio: pierde forma, huele “a encierro” o te levantás con congestión más seguido.

Colchón. Ventilalo: si podés, sacá las sábanas unos minutos al cambiar la ropa de cama. Aspirá con filtro HEPA si tenés alergia y, si usás cubrecolchón, lavalo con la misma frecuencia que las sábanas.

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Un detalle que cambia el juego: humedad del cuarto

Los ácaros la pasan peor en ambientes menos húmedos. Si podés, apuntá a una humedad relativa moderada (aproximadamente 40–50%). En ciudades costeras o casas frías, esto explica por qué “hago todo bien y sigo estornudando”.

Dejá el acolchado corrido mientras te lavás la cara, preparás el mate o te vestís. Volvés, ventilaste lo suficiente y recién ahí hacés la cama: orden para la vista, menos humedad para lo invisible.