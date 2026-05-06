Paraguay celebrará su emancipación de España sin el tradicional desfile militar

Durante una conferencia de prensa para anunciar la programación de las fiestas patrias Zenón indicó que, si bien los militares están "siempre preparados" para realizar el desfile militar, este año recibieron "la directiva" de no llevarlo a cabo para dar un toque más cultural a los actos.

Aclaró, sin embargo, que las Fuerzas Militares tendrán una participación destacada en varios de los actos oficiales, al tiempo que se prevé el sobrevuelo de aeronaves de combate por el cielo de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay.

Además, como ocurre cada año, las fiestas se iniciarán en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), donde los militares izarán la bandera y efectuarán una salva de 21 cañonazos para recordar la revolución que un grupo de próceres paraguayos encabezó entre el 14 y 15 de mayo de 1811 para declarar, sin derramamiento de sangre, su independencia.

La titular de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz -quien tiene rango de ministra-, dijo en la misma conferencia de prensa que la celebración incluirá al menos 110 actividades en todo el país, aunque con la Casa de la Independencia de Asunción como epicentro.

En este sentido, la ministra apuntó que las actividades incluyen conciertos, obras de teatro y otras representaciones culturales.