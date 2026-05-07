Gobierno paraguayo suspende parada militar de fiesta patria por "razones operativas"

"El desfile militar no lo vamos a realizar por razones absoluta y exclusivamente operativas, no es una decisión política del Gobierno ni mucho menos", dijo González durante una conferencia de prensa televisada.

En este sentido, González indicó que las tropas paraguayas están desplegadas en el marco de la operación Escudo Guaraní, lanzada en noviembre pasado para combatir al crimen organizado en el país.

Además, agregó el ministro, parte de las fuerzas militares cumplen tareas humanitarias, como el apoyo en comunidades bajo las aguas en el Chaco paraguayo, que se verían interrumpidas por el desfile.

"No podemos de ninguna manera distraer al personal militar de esas tareas para el desfile militar", dijo.

La víspera, la Secretaría Nacional de Cultura anunció la programación de los actos por los 215 años de la emancipación paraguaya de España con una nutrida agenda de eventos culturales en todo el país.

Entonces, el director general de comunicación de las Fuerzas Militares, Víctor Zenón, señaló que los militares habían recibido "la directiva" de no hacer el desfile este año para dar un toque más cultural a las fiestas patrias.

Sin embargo, González dijo hoy que los militares recomendaron al Gobierno del presidente Santiago Peña suspender el desfile, lo que el mandatario aceptó.

Asimismo, confirmó que, como ocurre cada año, las fiestas se iniciarán en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), donde los militares izarán la bandera y efectuarán una salva de 21 cañonazos para recordar la revolución que un grupo de próceres paraguayos encabezó entre el 14 y 15 de mayo de 1811 para declarar, sin derramamiento de sangre, su independencia.