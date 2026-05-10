La Fernetería llegó a Miami para "insertar" la tradición argentina del fernet

"En Argentina hay mucha comunidad italiana que emigró, y nosotros reinterpretamos esa comunidad y esa cultura que tiene Italia en la comida, en la coctelería", manifestó el empresario, que hace dos años se mudó a Miami para establecer el negocio.

Subrayó que "de eso parte el concepto de La Fernetería, apropiarse de una cultura tan fuerte como la italiana y poder reinterpretarla a raíz, enalteciéndola, haciendo honor a sus raíces".

El empresario explicó que esa evolución puede verse en platos emblemáticos como la pizza argentina, "al molde, casi como una tarta, con mucho queso", no tan "finita" como en Italia, o en las pastas, que adquirieron una identidad propia en el país sudamericano, con porciones más abundantes, pero no "burdas".

Lo mismo ocurrió con el fernet, un digestivo de origen italiano que en Argentina se convirtió en un símbolo popular.

"Lo rico del fernet es que todo el mundo toma fernet (en Argentina). En La Fernetería lo que hicimos fue traer ese fernet, que es muy popular, a la alta coctelería y poder hacer con el fernet en una variedad de cócteles de autor", explicó.

"En Miami, en Estados Unidos, hay muy poca cultura del fernet. Es una bebida que quizás no es tan popular. Nosotros queremos insertar esa bebida a esta cultura y a este movimiento", agregó.

La sede de Miami, inaugurada en diciembre de 2024 en un "rooftop" de unos 650 metros cuadrados en Wynwood, es la cuarta de la marca y la primera en una terraza panorámica del grupo, que ya cuenta con locales en Buenos Aires y Asunción, y planea abrir otro este año en Neuquén (Argentina).

Díaz, un diseñador de profesión, se inspiró para este restaurante en la estética del Imperio Romano y combina la gastronomía italiana con una propuesta moderna de entretenimiento en las noches.

El menú incluye una milanesa con fideos que, según Díaz, se ha convertido en uno de los "platos estrella", además de la famosa lasaña de diez capas, el Fettuccine al Tartufo Nero, y en Estados Unidos una mayor variedad de mariscos que en Argentina, sin dejar de lado las especialidades de carne.

Díaz afirmó que el restaurante ha buscado integrarse a la agenda cultural y deportiva de Miami, participando en eventos ligados a Art Basel, la Fórmula 1, el béisbol y especialmente el fútbol.

Para el Gran Premio de Miami, el restaurante organizó un encuentro con el piloto argentino de Fórmula 2 Nicolás Varrone con sus fans y la prensa, y ahora Díaz tiene la vista puesta en el Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"El Mundial por supuesto va a ser algo muy importante, donde va a estar Messi, que cambió un poco la cultura del fútbol en Estados Unidos, y bueno, Argentina está de moda entonces con Messi y con el Mundial", aseguró.

El empresario destacó además el impacto que tuvo Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami y cómo la MLS ganó relevancia internacional tras la incorporación de grandes figuras.

"Hoy el Inter Miami cuenta con un nuevo estadio, que se inauguró hace unas semanas y la relevancia del fútbol a raíz de estos grandes futbolistas que vinieron a competir en la MLS, creo que puede llegar a competir algún día con los grandes deportes que tenemos acá en Estados Unidos", afirmó.

Manifestó en ese sentido que espera que La Fernetería apuesta convertirse en un espacio donde la comunidad argentina y latina pueda reunirse durante los partidos y aprender del fernet argentino.