España abre un expediente sancionador a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi

Además, la Dirección General de Ordenación del Juego del citado ministerio emitió una orden para bloquear en España las páginas webs de estas plataformas como medida cautelar hasta la resolución definitiva del expediente.

El expediente sancionador se notificó este martes mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, después de que los intentos de notificaciones directas a los operadores, en sus domicilios conocidos en el extranjero, resultaran infructuosos.

El procedimiento tendrá una duración estimada de entre 3 y 4 meses hasta la resolución final.

Los mercados de predicciones son plataformas en las que los usuarios compran y venden participaciones sobre predicción del resultado de eventos futuros, asignando precios que reflejan la probabilidad de que se dé uno u otro resultado.

Por esta razón se conocen también como apuestas cruzadas. A diferencia de las apuestas tradicionales, estas plataformas permiten a los usuarios operar entre sí dentro de un mercado, actuando como intermediario, facilitando transacciones y cobrando comisiones.

Estos mercados se utilizan para estimar la probabilidad de acontecimientos diversos, como elecciones, indicadores económicos, resultados deportivos o fenómenos meteorológicos, generando interacción de forma colectiva.

En España, en línea con otras jurisdicciones europeas, se considera que los mercados de predicción tienen naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos.

Este lunes Indonesia bloqueó el acceso a Polymarket después de que se publicara en su página una apuesta sobre posibles fechas de salida prematuras del poder del presidente Prabowo Subianto, cuyo mandato quinquenal terminará en 2029.

A finales de abril, el Gobierno de Brasil anunció el bloqueo de las plataformas como Polymarket, a las que pasó a considerar "ilegales" por no ajustarse a la legislación vigente.

En Estados Unidos, el gobernador de Minesota, Tim Walz, firmó la semana pasada una ley que vetará a partir de agosto los mercados de predicciones en ese estado, tras lo que el Gobierno de Donald Trump interpuso una demanda para impedir que entre en vigor.

El escrutinio contra Polymarket aumentó después de que en abril un soldado estadounidense fuera imputado en el primer caso de 'insider trading' (tráfico de información) por apostar en mercados de predicciones sobre la captura en enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en la que participó.