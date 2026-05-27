Crianza: cómo acompañar a los hijos en sus primeros enamoramientos

Por qué ese “crush” importa más de lo que parece

Los primeros enamoramientos son un laboratorio emocional: ahí se ensayan la ilusión, la vergüenza, el rechazo y la autoestima. En términos psicológicos, ayudan a practicar habilidades socioemocionales (poner límites, leer señales, tolerar frustraciones) en un entorno relativamente seguro: la escuela, el club, la plaza, el chat familiar.

Minimizarlo con un “ya se te va a pasar” suele salir caro: el mensaje que recibe es “lo que sentís no vale”.

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El primer paso: regular tu propia reacción

Antes de preguntar “¿quién es?”, conviene preguntarse “¿qué me pasa a mí con esto?”. A veces se activa la nostalgia, el miedo o el impulso de proteger. Un truco simple: respirar y elegir una frase neutra.

Funcionan aperturas como: “Contame cómo te hace sentir” o “¿qué es lo que te gusta de esa persona?”.

Qué decir y qué no en conversaciones cotidianas

En casa, el tono lo es todo. Si el tema aparece mientras lavan platos o van en auto, mejor: el cuerpo está ocupado y la charla fluye sin “cara a cara” policial.

Validar sin dramatizar: “Es lindo que te guste alguien. A veces entusiasma y a veces marea”.

Evitar burlas y apodos: el chiste que a un adulto le parece inocente puede volverse vergüenza crónica.

No invadir con preguntas cerradas: “¿te gusta o no?” suele cerrar puertas. Mejor: “¿te dan ganas de acercarte a hablar o preferís esperar?”.

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Privacidad, chats y la regla de oro

El mundo digital acelera todo: un “hola” puede volverse captura de pantalla en minutos. Sin caer en vigilancia, sí vale hablar de hábitos concretos: “Si algo te incomoda, no lo respondas en caliente. Me lo mostrás y lo pensamos juntos”.

Esto enseña autorregulación y reduce riesgos sin instalar paranoia.

Una regla clara y simple, útil para niños y adolescentes: nada que no dirías en voz alta frente a alguien de confianza debería ir en un mensaje.

Cuando hay rechazo: el antídoto no es “olvidalo”

Si lo dejan “en visto” o le dicen que no, el objetivo no es borrar el dolor, sino acompañarlo.

Frases que ayudan: “Duele, pero a la vez no dice nada sobre tu valor”.

Evitá comparar (“a tu edad yo…”) y evitar soluciones exprés (“salí con otra persona”): suena a que el afecto es descartable.

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Consentimiento y límites

No hace falta un discurso: alcanza con ejemplos cotidianos. “Si la otra persona se corre, cambia de tema o dice que no, eso es un no”.

Y también al revés: tu hijo tiene derecho a no querer, aunque “quede mal”.

Señales de que conviene pedir ayuda profesional

Consultar a un psicólogo infantil o adolescente puede ser útil si el enamoramiento viene con ansiedad intensa, aislamiento, caída brusca del sueño o del apetito, o si aparecen control, celos u hostigamiento (propio o ajeno).