Estilo de vida
27 de mayo de 2026 a la - 06:00

Crianza: cómo acompañar a los hijos en sus primeros enamoramientos

Madre e hija.
Madre e hija.Shutterstock

El primer “me gusta” de tu hijo puede durar una semana… o quedarse como recuerdo de por vida. Acompañar sin controlar es el equilibrio difícil: qué decir, qué evitar y cómo convertir el drama escolar en una conversación útil en casa.

Por ABC Color

Por qué ese “crush” importa más de lo que parece

Los primeros enamoramientos son un laboratorio emocional: ahí se ensayan la ilusión, la vergüenza, el rechazo y la autoestima. En términos psicológicos, ayudan a practicar habilidades socioemocionales (poner límites, leer señales, tolerar frustraciones) en un entorno relativamente seguro: la escuela, el club, la plaza, el chat familiar.

Madre e hijo.
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Minimizarlo con un “ya se te va a pasar” suele salir caro: el mensaje que recibe es “lo que sentís no vale”.

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El primer paso: regular tu propia reacción

Antes de preguntar “¿quién es?”, conviene preguntarse “¿qué me pasa a mí con esto?”. A veces se activa la nostalgia, el miedo o el impulso de proteger. Un truco simple: respirar y elegir una frase neutra.

Madre e hija.
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Funcionan aperturas como: “Contame cómo te hace sentir” o “¿qué es lo que te gusta de esa persona?”.

Qué decir y qué no en conversaciones cotidianas

En casa, el tono lo es todo. Si el tema aparece mientras lavan platos o van en auto, mejor: el cuerpo está ocupado y la charla fluye sin “cara a cara” policial.

Padre e hijo.
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  • Validar sin dramatizar: “Es lindo que te guste alguien. A veces entusiasma y a veces marea”.
  • Evitar burlas y apodos: el chiste que a un adulto le parece inocente puede volverse vergüenza crónica.
  • No invadir con preguntas cerradas: “¿te gusta o no?” suele cerrar puertas. Mejor: “¿te dan ganas de acercarte a hablar o preferís esperar?”.

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Privacidad, chats y la regla de oro

El mundo digital acelera todo: un “hola” puede volverse captura de pantalla en minutos. Sin caer en vigilancia, sí vale hablar de hábitos concretos: “Si algo te incomoda, no lo respondas en caliente. Me lo mostrás y lo pensamos juntos”.

Padres e hija.
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Esto enseña autorregulación y reduce riesgos sin instalar paranoia.

Una regla clara y simple, útil para niños y adolescentes: nada que no dirías en voz alta frente a alguien de confianza debería ir en un mensaje.

Cuando hay rechazo: el antídoto no es “olvidalo”

Si lo dejan “en visto” o le dicen que no, el objetivo no es borrar el dolor, sino acompañarlo.

Madre e hija.
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Frases que ayudan: “Duele, pero a la vez no dice nada sobre tu valor”.

Evitá comparar (“a tu edad yo…”) y evitar soluciones exprés (“salí con otra persona”): suena a que el afecto es descartable.

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Consentimiento y límites

No hace falta un discurso: alcanza con ejemplos cotidianos. “Si la otra persona se corre, cambia de tema o dice que no, eso es un no”.

Y también al revés: tu hijo tiene derecho a no querer, aunque “quede mal”.

Señales de que conviene pedir ayuda profesional

Consultar a un psicólogo infantil o adolescente puede ser útil si el enamoramiento viene con ansiedad intensa, aislamiento, caída brusca del sueño o del apetito, o si aparecen control, celos u hostigamiento (propio o ajeno).