Estilo de vida
05 de junio de 2026 a la - 06:00

Mellizos y gemelos: el reto de construir identidades propias

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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Mismo cumpleaños, a veces misma cara… y la misma frase: “¿cuál de los dos sos?”. Para gemelos y mellizos, crecer implica aprender a decir “yo” sin romper el “nosotros”. Estas son algunas estrategias prácticas para la casa, la escuela y lavida adulta.

Por ABC Color

Los gemelos suelen ser monocigóticos (comparten casi el mismo ADN) y los mellizos son dicigóticos (como cualquier hermano, pero en este caso nacidos a la vez). Aun así, el reto de identidad aparece en ambos casos: el problema no es “cuánta genética comparten”, sino cómo los miran y los tratan.

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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El “pack” social: cuando te llaman por el nombre del otro

A muchos pares de twins les pasa lo mismo: fotos en dúo, ropa idéntica “para que sea más fácil”, invitaciones en plural (“que vengan los gemelos”), y comparaciones que empiezan temprano: quién habla antes, quién “es el tranquilo”, quién “es el líder”.

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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En psicología del desarrollo, la identidad se arma con diferenciación (saber quién soy) y reconocimiento (que el entorno lo valide). Si el entorno fusiona, diferenciar cuesta más.

Un detalle cotidiano que pesa: que confundan los nombres. Para un adulto es un lapsus; para un niño puede sentirse como “da igual quién soy”.

Identidad propia sin romper el vínculo: tres ideas clave

La meta no es separarlos por deporte, sino darles margen para ser distintos sin obligarlos a competir.

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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1) Nombrar bien es cuidar. En casa, escuela y familia ampliada, usar el nombre correcto y pedir disculpas si hay error es un gesto pequeño con efecto grande.

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2) Diferenciar sin “etiquetar”. “El inteligente” y “la sensible” suena práctico, pero encierra. Mejor describir conductas (“hoy te costó concentrarte”) que definir personas.

3) Tiempo uno a uno. Un café con mamá, una caminata con papá, una salida con un adulto de referencia.

Hacks realistas para el día a día

En ropa y objetos, funciona una regla simple: igualdad en lo importante, elección en lo personal. Puede haber “misma campera por abrigo” y, a la vez, calzados diferentes o un accesorio elegido por cada uno.

También ayuda que cada quien tenga un cajón propio, una caja de tesoros o una repisa “intocable”.

En cumpleaños y fotos, un truco: alternar. Una foto juntos (sí, son hermanos) y otra individual (sí, son personas).

Escuela, amigos y deportes: dónde se juega la autonomía

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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La pregunta típica de familias es si conviene separarlos de curso. La evidencia no da una regla universal: depende de temperamento, ansiedad de separación, dinámica entre ellos y recursos del colegio. Señales prácticas:

  • Si uno habla por el otro o lo eclipsa siempre, separar algunas actividades puede liberar.
  • Si separarlos dispara malestar intenso sostenido, conviene hacer transiciones graduales (distintas mesas, grupos o extracurriculares).

En amistades, sirve normalizar que puedan tener amigos compartidos y amigos propios.

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Preguntas frecuentes

Concepto de hermanos, mellizos, gemelos.
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¿Es malo que se vistan igual? No necesariamente. Es problema si se vuelve obligación o si se usa para “presentarlos como unidad” todo el tiempo.

¿Compararlos los motiva? A corto plazo puede empujar; a largo plazo suele sembrar rivalidad o inseguridad. Mejor comparar a cada uno consigo mismo: progreso, hábitos, esfuerzo.

¿Y si uno quiere estar siempre con el otro? Es común. Se puede respetar el vínculo y, a la vez, introducir micro-independencias: una actividad semanal por separado, encargos distintos, roles rotativos en casa.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si hay ansiedad intensa al separarse, bloqueo social, peleas que escalan a agresión frecuente, o un patrón persistente de dominancia-sumisión que limita la autonomía de uno, una consulta con psicología infantil o familiar puede aportar herramientas concretas y adaptadas a su dinámica.