Colombia llama a reforzar la lucha contra pesca ilegal por su impacto en la biodiversidad

La advertencia fue hecha por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una fecha proclamada por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre los impactos de esta actividad en los océanos y las comunidades que dependen de los recursos pesqueros.

Según datos citados por la entidad, uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de actividades de pesca ilegal, una situación que afecta la conservación de los ecosistemas acuáticos, pone en riesgo especies vulnerables y genera competencia desleal para quienes cumplen las normas vigentes.

La Aunap señaló que Colombia ha fortalecido la articulación institucional para prevenir, desalentar y eliminar estas prácticas mediante el Comité Técnico Nacional contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (CTN-INDNR), instancia que coordina acciones de vigilancia, control e investigación entre distintas entidades del Estado.

Las autoridades reportaron 176 incidentes asociados a pesca ilegal en aguas marítimas y continentales del país entre 2020 y 2024, periodo en el que también fueron incautadas 108,36 toneladas de recursos pesqueros obtenidos de manera ilícita.

Del total decomisado, 70,73 toneladas corresponden a pescado, 21,88 a crustáceos, 13,76 a moluscos y 1,99 a tiburones. Entre las especies con mayores volúmenes de incautación figuran la langosta y el caracol pala, recursos que cuentan con medidas especiales de manejo y conservación.

Los registros oficiales muestran que los departamentos de Valle del Cauca; Nariño; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Cauca, y Chocó concentraron la mayor cantidad de incidentes detectados durante el periodo analizado.

La entidad también destacó el carácter transnacional de este fenómeno, al señalar que varias investigaciones identificaron embarcaciones vinculadas a actividades ilegales bajo distintos pabellones internacionales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación regional para combatir esta práctica.