El azúcar no es el único culpable: estos alimentos también alimentan las caries

La caries no es un castigo por comer dulce: es el resultado de una ecuación simple. Las bacterias de la placa usan carbohidratos fermentables (no solo azúcar) y producen ácidos que bajan el pH y desmineralizan el esmalte.

Cuanto más tiempo y más seguido ocurre, más chances tienen de ganar.

Lea más: ¿Dientes vs. dieta? Alimentos que actúan como “detergentes” naturales

Los “inocentes” que también dan de comer a las bacterias

El pan blanco, galletitas saladas, papas fritas, cereales inflados y crackers no suelen sentirse “azucarados”, pero se transforman en azúcares simples durante la digestión.

Y hay un detalle traicionero: se pegan en surcos y entre dientes, como confeti en alfombra. Ese “pegote” mantiene el ataque ácido por más tiempo.

Las frutas deshidratadas (pasas, dátiles, orejones) son el ejemplo perfecto de alimento saludable con letra chica dental: concentradas, pegajosas y fáciles de quedar atrapadas.

Lea más: El orden en que comés los alimentos puede cambiar tu metabolismo

No son “malas”, solo piden estrategia.

Ácidos: cuando el problema no es la caries, sino el esmalte

Bebidas y alimentos ácidos (gaseosas, jugos, bebidas deportivas, kombucha, cítricos, vinagre) pueden erosionar el esmalte y dejarlo más vulnerable.

Si además llevan azúcar, hacen doble función. Y aquí va un dato práctico: después de algo ácido, el esmalte queda momentáneamente más blando; cepillarse de inmediato puede desgastarlo.

Mejor esperar unos 30 minutos.

El factor que más se subestima: la frecuencia

No es lo mismo comer algo dulce en una comida que “picar” cada hora. Cada ingesta dispara un descenso de pH; la saliva necesita tiempo para neutralizar.

Lea más: Efectos del azúcar de la fruta en el organismo: lo que revela la ciencia

Si vivís con un snack en la mano, tus dientes casi no tienen recreo.

Hacks cotidianos que funcionan

Si vas a comer pan, crackers o frutas secas, mejor que sea junto a una comida y no como picoteo eterno.

Un vaso de agua al final ayuda a arrastrar restos; y un chicle sin azúcar con xilitol puede estimular saliva cuando no hay cepillo cerca.

Para cerrar una comida, un trozo de queso o yogur natural suele jugar a favor (calcio y menos acidez), y una fruta fresca crujiente puede “limpiar” más que una barrita pegajosa.

Si notás sequedad bucal, sangrado al cepillarte o sensibilidad frecuente, no es para asustarse: es buena señal para ajustar hábitos y consultar al odontólogo antes de que el “agujerito” se vuelva protagonista.