Hong Kong reúne a la élite en el Mundial por equipos de ajedrez rápido y blitz

El torneo, que extenderá su calendario competitivo hasta el próximo 21 de junio, reunirá en un mismo escenario a la élite internacional de los tableros, a jóvenes promesas emergentes y a amateurs.

Todo ello bajo un formato colectivo que entrelaza un ritmo de juego trepidante con alta exigencia técnica, factores que han catapultado el crecimiento de esta disciplina.

Durante la presentación, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkady Dvorkovich, destacó la trascendencia de la nueva sede.

"La competición ha evolucionado desde sus orígenes en Europa hasta convertirse en un escaparate global capaz de atraer a centenares de participantes y a nuevas audiencias", afirmó, además de explicar que la incorporación de la Copa Mundial amateur dentro del programa oficial "amplía el alcance del evento y refuerza su dimensión integradora".

A su juicio, el ajedrez por equipos "aporta una narrativa distinta a la competición individual, con estrategias compartidas, gestión de banquillo y una presión colectiva en cada ronda" que resulta sumamente atractiva.

Por su parte, el presidente de la federación hongkonesa, K.K. Chan, ejerció de anfitrión y subrayó que "la designación de la ciudad semiautónoma como sede responde a su probada capacidad organizativa y a su papel como punto de conexión entre comunidades internacionales".

En el plano estrictamente deportivo, el nivel promete máxima igualdad. El gran maestro Levon Aronian valoró las opciones de su equipo, el 'Hexamind', tras reforzar su alineación con Alireza Firouzja, considerado uno de los talentos más explosivos del circuito.

Aronian destacó también la presencia de Kateryna Lagno, especialista en ritmos cortos, como pieza clave para sostener el rendimiento en un calendario comprimido donde la fatiga resulta decisiva.

Desde la representación china, Lei Tingjie puso el foco en la cohesión del 'Dragon Chilling', un bloque íntegramente nacional que fía sus opciones a la coordinación y el conocimiento mutuo.

La jugadora detalló que la identidad del equipo "combina un guiño contemporáneo con un símbolo tradicional, reflejando la dualidad entre modernidad y cultura que caracteriza al ajedrez en el país".

El gran aliciente será el noruego Magnus Carlsen, que competirá bajo el estandarte de 'Anichess', un equipo vinculado a una variante que introduce mecánicas adicionales sobre el ajedrez clásico, abriendo la puerta a planteamientos menos previsibles frente a la superélite.

El esquema de duelos alternará partidas rápidas y blitz, obligando a los equipos a ajustar sus estrategias bajo presión. Este contexto favorece la creatividad y reduce la dependencia de la preparación teórica, acercando la emoción al aficionado.

El campeonato, dotado con un millón de dólares en premios y otros 100.000 en clasificatorios, se retransmitirá gratuitamente en plataformas digitales.