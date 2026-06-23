España prohibirá a menores de 15 años manejar patinetes eléctricos

Mediante una modificación del Reglamento General de Circulación, el Gobierno también estableció como obligatorio el uso de guantes para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías, en tanto que los taxistas deberán llevar puesto el cinturón en todo momento.

Los conductores de los vehículos de movilidad personal -todos los de una o más ruedas impulsados por motores eléctricos que circulan entre 6 y 25 km/h- deberán utilizar casco y chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad bajo multas de 200 euros.

Además, profesionales que usen motos, patinetes eléctricos o bicicletas, como los 'riders' o servicios de 'delivery', deberán usar casco y chaleco reflectante en todo momento.

El Gobierno también hará obligatorio desde el 1 de octubre de 2027 que los vehículos de movilidad personal llevan siempre encendido el alumbrado.