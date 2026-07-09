Neurociencias: ¿cómo influye el scroll infinito en la atención?

¿Qué es el scroll infinito y por qué engancha tanto?

El scroll infinito es un diseño de interfaz que elimina el “final” del contenido: no hay página siguiente ni señal clara de cierre. En términos de conducta, ese detalle cambia el juego: sin un límite visible, el cerebro recibe menos oportunidades de decidir “paro acá” y más estímulos para seguir.

A eso se suma la lógica de recomendación algorítmica: el feed aprende qué te detiene y te lo sirve con precisión. Se trata de un sistema optimizado para maximizar permanencia, no para cuidar tu foco.

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La neurociencia detrás del “uno más”

El gesto de deslizar funciona como una palanca de recompensa variable: a veces aparece algo divertido, útil o emocionante, otras no. Esa imprevisibilidad —bien estudiada en psicología del aprendizaje— incrementa la repetición del comportamiento porque el cerebro persigue la próxima “buena” recompensa.

La dopamina no es “la hormona de la felicidad”, sino un mensajero de motivación y expectativa: señala que podría venir algo valioso. El resultado subjetivo se parece a la curiosidad ansiosa: seguís no porque estés disfrutando todo, sino porque no querés perderte lo próximo.

Qué le hace a la atención en el día a día

La atención sostenida necesita estabilidad: una sola tarea, con pocas interrupciones y un objetivo claro. El feed opera al revés: microcambios constantes, saltos de tema, estímulos sociales (caras, humor, conflicto) y decisiones rápidas (“me interesa/no me interesa”). Ese entrenamiento cotidiano favorece un modo mental de exploración permanente.

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En la vida real, esa inercia se traduce en “residuo atencional”: después de cambiar de estímulo muchas veces, cuesta retomar una lectura, una conversación o una tarea larga sin sentir impulsos de revisar el teléfono.

No siempre se vive como distracción; a veces se siente como irritabilidad, cansancio o una necesidad difusa de “algo más”.

Un hábito íntimo, un fenómeno social

El scroll infinito no ocurre en el vacío: se instala en momentos de transición —la cama, el transporte, la fila, el descanso— cuando la mente busca bajar tensión. La paradoja es que, al llenar cada pausa con estímulos, se reduce el espacio de aburrimiento reparador donde el cerebro ordena información, consolida memoria y regula emoción.

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Por eso, más que una falla de voluntad, el problema suele ser de entorno: un diseño sin final claro, recompensas impredecibles y una rutina que convierte cualquier silencio en feed.