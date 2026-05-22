El costo de vivir ausentes: por qué funcionamos en “modo robot” y cómo recuperar el control

Vivimos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos en piloto automático, hablando, respondiendo mensajes y trabajando por inercia aunque nos parezca que estamos presentes. Esta desconexión no es una mera sensación, sino un dato respaldado por la ciencia.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Psychology and Health, citada en el podcast Psicología al Desnudo, “alrededor del 65% de nuestras acciones diarias se activan por hábito (...) y casi el 88% de lo que hacemos es, al menos en parte, en piloto automático. Dicho simple: la mayor parte del día funcionamos en modo robot”.

Lea más: El “modo monje”: el nuevo estilo de vida que elimina distracciones y mejora la concentración

Qué sucede cuando estamos en piloto automático

El costo de habitar permanentemente en este estado automatizado no es solo filosófico, sino profundamente práctico. Cuando no estamos presentes debido a que operamos bajo esta inercia, la calidad de nuestras interacciones y decisiones disminuye drásticamente.

En palabras de la conductora del espacio de Psi Mammoliti, “cuando no estamos presentes reaccionamos más, escuchamos menos, interpretamos todo peor y tomamos peores decisiones porque nuestra información es incompleta”. La falta de presencia real impide procesar el entorno con claridad.

Lea más: Matrescencia: la gran crisis de identidad tras ser madre y cómo reconocerla

Este comportamiento responde a una necesidad biológica, ya que el cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. Prestar atención de manera consciente y estar realmente presentes consume una gran cantidad de lo que la especialista denomina “gasolina mental”.

Por esta razón, cuando nos enfrentamos a una tarea que ya es conocida, el cerebro la simplifica y la automatiza para que podamos realizarla sin darnos cuenta, un mecanismo indispensable para evitar la saturación ante la enorme cantidad de estímulos diarios.

Más allá del ahorro energético, la mente se aleja del ahora por una necesidad profunda de sentir control y reducir la incertidumbre para protegernos.

El pensamiento viaja de manera constante hacia el futuro con el objetivo de anticipar peligros, armar planes o imaginar escenarios posibles, mientras que regresa al pasado para revisar errores o analizar qué se podría haber hecho distinto.

El problema real no es este vagabundeo mental, el cual fue clave para la supervivencia de nuestra especie, sino cuando la mente se queda viviendo de forma permanente en ese viaje.

Asimismo, la neurociencia identifica que la desconexión está ligada a la activación de la red neuronal por defecto. Esta red se enciende cuando el individuo no está enfocado en una tarea concreta y se encuentra estrechamente vinculada al pensamiento autorreferencial.

Lea más: Slow living: qué implica el “vivir lento” y cómo aplicarlo para obtener sus beneficios

Si esta función se activa sin freno, el foco se desplaza del entorno y queda atrapado en una rumiación constante de recuerdos, preocupaciones y diálogos internos que, lejos de resolver problemas, repiten patrones y hunden al sujeto en la ansiedad.

Por otro lado, el alejamiento del momento presente también funciona como un mecanismo de defensa para no sentir, dado que el ahora puede albergar emociones incómodas como la tristeza, la angustia, el enojo, el miedo o el vacío.

Para protegernos, la mente nos traslada a un pasado idealizado o a un futuro imaginado. Sin embargo, cuando la evitación se vuelve el modo habitual de funcionar, las emociones no procesadas se acumulan y se desplazan hacia el cuerpo, manifestándose a través de insomnio, contracturas, desgarros y otros síntomas físicos.

El peso de estar en varios lugares a la vez

A este diseño biológico se suma un entorno sociocultural que fomenta la multitarea y nos vuelve expertos en estar en muchos lugares a la vez, excepto en el que nos encontramos físicamente.

Esta sobreestimulación educa a la mente para la interrupción permanente, dificultando la capacidad de detenerse o registrar una experiencia. Ante este escenario, la psicología aclara que conectar con el presente no implica alcanzar un estado zen irreal ni apagar la mente, sino desarrollar la capacidad de notar cuándo nos hemos ido y tener un ancla para regresar.

Cómo salir del modo robot

Para romper con este “modo robot”, el antídoto fundamental consiste en entrenar la habilidad de regresar al ahora mediante la práctica consciente. Ejercicios breves basados en la respiración profunda o en la observación minuciosa de detalles cotidianos —como el contorno, las líneas y las texturas de la propia mano— demuestran cómo la atención plena puede devolverle el interés a lo cotidiano.

Al entrenar de forma sostenida este músculo del regreso, disminuye la activación de los circuitos del miedo, se reduce la rumiación y se transforma la manera en la que nos vinculamos con nosotros mismos y con el mundo.