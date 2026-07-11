“Él empezó”: guía para mediar en peleas entre hermanos sin elegir bando ni crear resentimientos

Más que un detalle del conflicto, esa frase suele ser una búsqueda de arbitraje: un hijo pide que el adulto confirme quién “merece” atención, reparación o estatus. En la rutina familiar, esto se mezcla con cansancio, hambre, pantallas, espacio compartido y la sensación de que el amor parental es un recurso limitado.

La psicología lo explica con la comparación social: entre hermanos, el “quién tuvo razón” se vive como “quién vale más hoy”. Y la neurociencia suma un dato práctico: cuando hay activación emocional (amígdala en alerta), el cerebro prioriza defensa y ataque; el corte prefrontal, clave para negociar, queda “fuera de línea”.

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Por eso discutir “quién empezó” en caliente rara vez arregla algo.

Qué hacer cuando dicen “él empezó” y por qué funciona

La mediación efectiva cambia el eje: de culpas a seguridad + reparación. En vez de investigar como juez, actuás como regulador del sistema.

Primero, pará la escalada sin dictar sentencia. Una frase breve ayuda: “Los separo porque se lastiman; después entendemos”. Esto reduce estímulos y permite que baje la activación fisiológica. Separar no es un castigo sino higiene emocional.

Luego, nombrá el impacto, no la intención. En conflictos entre chicos, la intención es discutible y la memoria es parcial; el daño (grito, empujón, insulto) es observable. Decir “Acá hubo empujón y eso no va” evita el juicio global (“sos el agresivo”) que alimenta resentimiento.

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Cuando el tono baja, reconstruí la secuencia sin tribunal: “¿Qué pasó antes de que empujara?”. Este enfoque se parece a técnicas de resolución de conflictos: buscar el disparador (turnos, objeto, invasión del espacio) y no solo el “primer golpe”.

Si uno necesita contar su versión, el otro espera: esa regla entrena autocontrol y sensación de justicia procedural (importa tanto cómo se decide como qué se decide).

Finalmente, pedí reparación concreta. No “pedile perdón” como trámite, sino una acción verificable: devolver, arreglar, reponer tiempo, bajar el volumen, ofrecer alternativa. La evidencia en crianza muestra que la reparación enseña habilidades sociales más estables que el castigo aleatorio.

El error que más resentimiento deja

Elegir bando para “cerrar rápido” suele ser tentador, pero instala una etiqueta: el “problemático” y el “protegido”. Esa narrativa se consolida en la convivencia y empeora nuevas peleas. Si no viste el inicio, lo más honesto es decirlo: “No sé quién empezó; sí sé qué conducta no se repite”.

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Si las peleas incluyen miedo, lesiones, humillaciones repetidas o una asimetría clara, ya no es “rivalidad”: conviene consultar con pediatría o salud mental infantil para evaluar dinámicas, estrés y regulación emocional.