Estilo de vida
21 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Conviene hacer amigos en la oficina?: confianza, estrés y límites laborales

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.Shutterstock

Te reís con alguien en el pasillo, mandás un meme por grupos de WhatsApp y la tarde se vuelve más llevadera. Pero cuando el trabajo y la vida personal se mezclan, la pregunta aparece: ¿amigos en la oficina impulsan la productividad o exponen demasiado?

Por ABC Color

La amistad laboral como amortiguador del estrés

En psicología social, la amistad en el trabajo funciona como amortiguador del estrés. Sentirse parte reduce la carga emocional de tareas demandantes: el cerebro social interpreta el apoyo como una señal de seguridad, y eso puede bajar la respuesta de amenaza (la que dispara hiperalerta, rumiación y agotamiento).

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.

En términos prácticos, un vínculo de confianza facilita pedir ayuda, coordinar y resolver fricciones antes de que se vuelvan conflicto.

Lea más: https://www.abc.com.py/estilo-de-vida/2026/01/27/oficinas-abiertas-y-el-fin-de-la-concentracion-como-sobrevivir-al-ruido-de-tus-colegas/

También opera la “facilitación social”: rendimos mejor cuando nos sentimos observados por pares significativos, no por vigilancia. Y las microcharlas —si no se vuelven interrupción constante— pueden actuar como “microdescansos” que recuperan atención, algo relevante en oficinas abiertas o coworkings donde el foco se fragmenta.

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.

Cuando la confianza cruza la frontera de lo laboral

Pero el mismo mecanismo que crea intimidad trae el riesgo: la amistad se construye con autorrevelación (“yo te cuento, vos me contás”), y esa reciprocidad puede empujar a compartir de más.

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.

En ambientes híbridos, el problema se amplifica por los chats corporativos: mensajes reenviables, capturas, historiales y canales donde el contexto colapsa. Lo que parecía confidencia “entre dos” puede terminar siendo dato laboral.

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El desafío de separar compañero, amigo y colega

Desde la sociología del trabajo, esto se lee como gestión de fronteras: cuando un colega es amigo, cambian los incentivos.

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.

Decir que no a una reunión, reservarse una opinión o proteger un tema personal puede sentirse como traición, aunque sea autocuidado. Y aparece otra capa: la privacidad no es solo secretos, también es el derecho a decidir qué versión de uno circula en la empresa.

Concepto de amistad en la oficina.
Concepto de amistad en la oficina.

La cultura de equipo y el riesgo de compartir demasiado

En oficinas con afters, grupos de WhatsApp y cultura de “equipo” el dilema suele llegar en forma de rutina: el almuerzo donde se habla de pareja, el comentario sobre salud, la foto del fin de semana.

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No siempre hay mala intención; hay un sesgo humano: creemos que el clima actual de confianza será estable. En organizaciones con rotación, reestructuraciones o liderazgo cambiante, esa suposición puede fallar.