Qué es y para qué sirve realmente la terapia de ensayo en imaginación

Las pesadillas recurrentes suelen mezclarse con miedo a volver a dormir, irritabilidad, dificultades de concentración y, en algunos casos, con antecedentes de estrés intenso o trauma.

Ahí aparece la terapia de ensayo en imaginación (Imagery Rehearsal Therapy, IRT), una intervención psicológica usada para reducir la frecuencia e intensidad de las pesadillas y el malestar asociado.

La idea central es contraintuitiva: en vez de “aguantar” el sueño, se trabaja despierto con el contenido de la pesadilla.

Lea más: Tengo pesadillas todos los días: por qué sucede y qué puedo hacer para superarlo

Qué es la Imagery Rehearsal Therapy (IRT)

La IRT es una técnica basada en reescritura y práctica mental. La persona elige una pesadilla frecuente, la describe y luego modifica el guion (cambia el final, introduce un giro, altera escenarios o respuestas).

Después ensaya esa nueva versión en la imaginación durante unos minutos al día.

No se busca “interpretar” símbolos, sino entrenar al cerebro a acceder a un relato menos amenazante.

Lea más: Cómo la terapia dialéctico-conductual puede cambiar tu relación con las emociones

Para qué sirve y por qué funciona

La IRT se utiliza en trastorno de pesadillas y también se estudia y aplica como apoyo en cuadros con estrés postraumático (TEPT). Su lógica se apoya en mecanismos conocidos de la psicología del aprendizaje y la neurociencia del sueño:

Reconsolidación de la memoria : al reactivar un recuerdo (o imagen) y luego modificarlo, se abre una ventana para que el cerebro lo “guarde” con menor carga emocional.

Reducción de la respuesta de amenaza : el ensayo repetido compite con la asociación automática “soñar = peligro”, bajando la activación fisiológica nocturna.

Sensación de control: reescribir el guion cambia la posición subjetiva: de espectador atrapado a autor de una alternativa, algo relevante en pesadillas persistentes.

La evidencia clínica acumulada muestra que la IRT puede disminuir pesadillas y mejorar el sueño en muchas personas, especialmente cuando se trabaja de forma estructurada en consulta y se integra con abordajes para insomnio o trauma cuando corresponde.

Lea más: Estudios revelan cómo la tirzepatida mejora la apnea del sueño en pacientes con obesidad

Cómo suele ser el trabajo en la práctica

En contextos clínicos la IRT suele incluir evaluación de sueño y ansiedad, selección de una pesadilla “objetivo”, escritura de una versión nueva y ensayo guiado.

En personas con trauma, profesionales suelen cuidar el ritmo para evitar sobreexposición emocional y decidir si conviene combinarla con terapias específicas para TEPT o con terapia cognitivo-conductual para insomnio.