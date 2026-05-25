Estudios revelan cómo la tirzepatida mejora la apnea del sueño en pacientes con obesidad

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es, para millones de personas, una enfermedad “silenciosa” con efectos diurnos ruidosos: cansancio persistente, dificultades de concentración, irritabilidad y un mayor riesgo cardiometabólico. En pacientes con obesidad —uno de los principales factores de riesgo— el tratamiento estándar suele combinar cambios de hábitos con dispositivos como la CPAP, que mantiene la vía aérea abierta durante la noche. En ese escenario, la tirzepatida, un fármaco inyectable usado para el control del peso y de la glucosa, empezó a mostrar un potencial inesperado: reducir la gravedad de la apnea.

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El dato clave: SURMOUNT-OSA, el primer gran estudio pensado para AOS

La evidencia más importante proviene del programa clínico SURMOUNT, centrado en obesidad.

Dentro de ese marco, el ensayo SURMOUNT-OSA (2024) marcó un punto de inflexión porque fue el primer gran estudio específicamente diseñado para evaluar tirzepatida en apnea obstructiva del sueño.

El trabajo incluyó adultos con obesidad y AOS moderada a severa y comparó tirzepatida frente a placebo. El resultado principal fue una reducción significativa del índice de apnea-hipopnea (IAH), la medida estándar que cuantifica cuántas pausas respiratorias (apneas) o respiraciones superficialmente reducidas (hipopneas) ocurren por hora de sueño.

En términos simples: menos interrupciones del flujo de aire mientras la persona duerme.

Otras mejorías con tirzepatida

Además de los números, el ensayo registró algo central para la vida cotidiana: una mejoría clínicamente relevante de síntomas, incluyendo somnolencia diurna y calidad del sueño. Es decir, no se trató solo de un cambio en el laboratorio del sueño, sino de señales consistentes de beneficio percibido por los pacientes.

Un hallazgo especialmente relevante para la práctica clínica fue la consistencia del efecto: las mejoras se observaron tanto en pacientes que usaban CPAP como en quienes no la utilizaban.

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En un campo donde la adherencia a CPAP puede ser un desafío, este punto tiende puentes con preguntas muy buscadas por pacientes y profesionales: ¿sirve igual si ya uso CPAP? ¿y si no la tolero? La respuesta, según SURMOUNT-OSA, es que el fármaco mostró beneficios en ambos escenarios.

¿Por qué un medicamento para obesidad podría mejorar la apnea?

La conexión entre obesidad y AOS no es casual. El exceso de tejido en cuello y tronco, junto con cambios en la mecánica respiratoria y en la inflamación sistémica, puede favorecer el colapso de la vía aérea superior durante el sueño.

En ese marco, un tratamiento que logra pérdida de peso sostenida puede traducirse en una vía aérea menos susceptible a cerrarse y en un sueño más continuo.

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La tirzepatida —un agonista dual de receptores relacionados con incretinas— se investiga y utiliza principalmente por su capacidad para reducir peso y mejorar parámetros metabólicos.

SURMOUNT-OSA aporta evidencia de que esos cambios pueden acompañarse de una reducción objetiva de la carga de apnea y de una mejoría sintomática.

Lo que la evidencia no permite concluir (todavía)

Aunque los resultados son sólidos, conviene evitar dos simplificaciones frecuentes. La primera: pensar que la tirzepatida “cura” la apnea del sueño. La AOS es multifactorial; anatomía, tono muscular, edad, consumo de alcohol, congestión nasal y otras variables también influyen.

La segunda: suponer que reemplaza automáticamente a CPAP. Incluso con mejoras del IAH, la indicación de discontinuar CPAP —si se considerara— requiere reevaluación clínica y estudio de sueño, no una decisión por cuenta propia.

Como todo fármaco, además, exige considerar seguridad y tolerancia, con efectos adversos gastrointestinales reportados con frecuencia en esta clase terapéutica y necesidad de seguimiento médico, especialmente en personas con comorbilidades.

Una nueva pregunta para la consulta: tratar la apnea tratando la obesidad

SURMOUNT-OSA instaló una idea que puede reordenar prioridades en medicina del sueño: en pacientes con obesidad y AOS moderada a severa, intervenir de manera efectiva sobre el peso con terapias farmacológicas puede ser también una estrategia para reducir la gravedad de la apnea y mejorar el descanso.

Para los pacientes, el mensaje es concreto: si ronquidos, pausas respiratorias o somnolencia diurna conviven con obesidad, vale la pena preguntar por un abordaje integral.