Tengo pesadillas todos los días: por qué sucede y qué puedo hacer para superarlo

¿Por qué tengo pesadillas todos los días?

Las pesadillas suelen aparecer en fase REM, cuando el cerebro combina emoción y memoria. No siempre significan “algo oculto”: muchas veces son el resultado de un sistema de alarma nocturno sobreactivado.

En psicología y neurociencia se observa que el estrés sostenido aumenta la reactividad de la amígdala (detección de amenaza) y puede reducir el “freno” de la corteza prefrontal durante el sueño. El resultado: sueños con más carga emocional y despertares más fáciles.

También influyen factores concretos: en etapas de ansiedad o depresión, el contenido onírico tiende a volverse más negativo y repetitivo. En trauma o TEPT, las pesadillas pueden ser muy frecuentes y casi “calcadas”, porque el recuerdo se reactiva sin terminar de procesarse.

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En lo conductual, la falta de sueño o los horarios irregulares pueden generar rebote de REM: al dormir menos, el cerebro compensa con REM más intensa, y eso puede disparar sueños vívidos.

Alcohol y cannabis pueden “apagar” REM al inicio, pero al retirarse en la madrugada la reactivan y fragmentan el sueño.

Algunos fármacos (por ejemplo, ciertos antidepresivos, betabloqueantes o la suspensión de sedantes) también pueden aumentar sueños intensos.

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Qué podés hacer para dormir mejor

Si las pesadillas son frecuentes, lo más efectivo suele ser trabajar dos frentes: regular el sueño y desactivar el guion del miedo.

La terapia con mejor evidencia específica es el ensayo en imaginación (Imagery Rehearsal Therapy): en vigilia, se reescribe el final de la pesadilla (sin “analizarla”) y se practica a diario; esto reduce frecuencia e intensidad en muchas personas.

Si además hay insomnio, la terapia cognitivo-conductual para insomnio (CBT-I) mejora continuidad del sueño y baja despertares, que suelen “enganchar” el recuerdo del sueño.

En casa, medidas con sentido fisiológico: sostener un horario relativamente estable, bajar luz/pantallas 60–90 minutos antes (menos activación y menos supresión de melatonina), evitar alcohol cerca de dormir y anotar preocupaciones antes de acostarte para no llevar la rumiación a la cama.

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Cuándo consultar

Si las pesadillas ocurren varias veces por semana, te hacen evitar dormir, hay síntomas diurnos (ansiedad, irritabilidad, somnolencia) o antecedente de trauma, vale pedir evaluación.

En casos de TEPT hay tratamientos específicos (incluida medicación indicada por profesionales, como prazosina en algunos pacientes) y derivación a clínica del sueño si se sospechan parasomnias.