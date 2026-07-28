Estilo de vida
28 de julio de 2026 a la - 06:00

Cómo cuidar el pelaje del golden retriever: guía práctica para mantenerlo sano y brillante

Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.
Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.Shutterstock

El cuidado del pelaje del golden retriever es vital para su salud. Con una rutina de cepillado, baños adecuados y atención a señales de problemas, se garantiza un manto brillante y un perro feliz.

Por ABC Color

El golden retriever es conocido por su carácter amable y su manto abundante. Ese pelaje, sin embargo, requiere constancia: no solo por estética, sino porque su estado puede revelar problemas de piel, alergias o una higiene deficiente. Veterinarios y peluqueros caninos coinciden en que la clave está en una rutina simple, bien hecha y adaptada a cada perro.

Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.
Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.

Lea más: Qué revela el color del pelaje sobre la salud de ciertas razas de perro

Cepillado: la herramienta más importante

El golden tiene doble capa: un subpelo denso que regula la temperatura y una capa externa más larga. Por eso muda con fuerza, sobre todo en primavera y otoño.

Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.
Perro de la raza golden retriever. Hora del cepillado.

En casa, lo recomendable es cepillar entre tres y cinco veces por semana; en épocas de muda, idealmente a diario.

Para evitar tirones y nudos, suele funcionar combinar un cepillo tipo “slicker” (para desenredar y retirar pelo muerto) con un rastrillo de subpelo.

El cepillado debe llegar a la raíz con suavidad, prestando atención a zonas donde se forman enredos: detrás de las orejas, axilas, “pantalones” traseros y base de la cola.

Lea más: Juegos que potencian la inteligencia de un golden retriever, según la ciencia

Baños: menos es más

Bañarlo con demasiada frecuencia puede resecar la piel y aumentar la picazón. En general, un baño cada cuatro a seis semanas es suficiente, aunque puede variar según el estilo de vida del perro (campo, playa, ciudad).

Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.
Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.

Conviene usar champú específico para perros, enjuagar de forma prolongada y secar muy bien: la humedad retenida en el subpelo favorece malos olores e irritaciones.

Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.
Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.

Si el perro se ensucia a menudo, se pueden alternar baños completos con limpieza localizada (patas, vientre) y toallitas o champú en seco veterinario.

Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.
Perro de la raza golden retriever. Baño con champú.

Lea más: Leal, trabajador y amante de la diversión: te presentamos al Golden Retriever

Corte y mantenimiento: lo que sí y lo que no

No se recomienda rapar al golden: su manto doble lo protege del calor y del frío, y el rasurado puede alterar el crecimiento del pelo.

En cambio, sí es útil un recorte higiénico en almohadillas, zona genital y flecos excesivos, además de revisar uñas y oídos.

Una visita periódica a peluquería canina ayuda a controlar el subpelo acumulado.

Alimentación, parásitos y señales de alarma

Un pelaje apagado puede relacionarse con dieta pobre, parásitos o alergias. Una alimentación equilibrada y un plan antipulgas y antiparasitario regular suelen marcar diferencia.

Consultar al veterinario es importante si aparecen calvas, caspa persistente, mal olor, enrojecimiento, bultos, lamido compulsivo o caída exagerada fuera de la muda.

Cuidar el pelaje de un golden retriever no exige tratamientos sofisticados, pero sí disciplina. Cepillado frecuente, baños adecuados y vigilancia de la piel son, en la práctica, el “secreto” para que el perro luzca —y esté— realmente bien.