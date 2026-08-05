La batalla salta a la pantalla: los eSports estrenan su medallero en Santo Domingo 2026

Tras más de cuatro décadas de evolución, desde los salones de videojuegos hasta llenar arenas y congregar a millones de seguidores en internet, los eSports debutan en el programa de los Juegos con tres títulos emblemáticos: Street Fighter 6, eFootball (FC 26) y League of Legends, que centrarán la atención entre el 6 y el 7 de agosto.

El gran atractivo del torneo será el dominicano Saúl Mena, conocido en el circuito internacional como MenaRD y considerado uno de los mejores jugadores de Street Fighter del mundo. Bicampeón del EVO Japan (2024 y 2025) y doble campeón de la Capcom Cup (2017 y 2023) en Street Fighter V, el anfitrión intentará ampliar su palmarés frente a su público.

La representación dominicana también contará con Gerard Sarante en eFootball (FC 26), mientras que en League of Legends estará integrada por Engel Martínez, Ronald De León 'Electric', Juan Hernández 'Dimitri' y Li Yuan Tony Ng 'Lyng'.

Entre los rivales a seguir sobresale el colombiano Jhon Esteban Guzmán Cano, conocido como 'Zeypher', campeón de la Liga Regional Norte (LRN) disputada en São Paulo, quien buscará llevar a su país a lo más alto en League of Legends.

La competición comenzará el jueves con la fase preliminar. El eFootball abrirá la jornada, seguido por League of Legends, mientras que Street Fighter 6 pondrá el broche al primer día de actividad.

Las primeras medallas de los deportes electrónicos en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se repartirán el viernes próximo. La jornada arrancará con eFootball, continuará con League of Legends y concluirá con las finales de Street Fighter 6.

Las competencias se celebrarán en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un escenario que durante dos días cambiará las pistas y los tatamis por consolas, teclados y pantallas para recibir a los mejores exponentes de los deportes electrónicos de la región.

Con su incorporación al programa oficial, los eSports buscan acercar los Juegos a las nuevas generaciones y abrir un espacio para una disciplina que pasó de ser una forma de entretenimiento a convertirse en un deporte de alto rendimiento, en el que los reflejos, la estrategia y la precisión serán tan decisivos como en cualquier otra competición del calendario regional.