La venezolana Pérez Reverón establece nuevo récord regional en el arranque de +86 kilos

Pérez Reverón superó en dos kilogramos la anterior marca regional, de 120 kilos, que también estaba en su poder, para ampliar su propio récord y confirmarse como la mejor de la jornada en esta modalidad.

La venezolana contó con el respaldo del público presente en el escenario, cuyo apoyo, según la organización, se convirtió en una motivación adicional durante su actuación y la acompañó en el levantamiento con el que consiguió la nueva marca regional.

La medalla de plata fue para la dominicana Crismery Santana, quien levantó 118 kilos, mientras que el bronce correspondió a la mexicana Laura Jiménez, con 110 kilos.