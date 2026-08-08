República Dominicana revalida su título en el softbol de los Centroamericanos y del Caribe

El conjunto dominicano cerró así su participación en los Juegos con una victoria sobre el actual campeón mundial y retuvo el título conquistado en la anterior edición del certamen.

Elías Valerio fue la figura ofensiva de los locales al conectar dos cuadrangulares, anotar dos carreras e impulsar cuatro, mientras Juan Presinal aportó dos sencillos y Yoel De Mota y Juan Arias conectaron uno cada uno.

Venezuela tomó ventaja en la parte baja del primer episodio, pero República Dominicana reaccionó en el segundo con un cuadrangular solitario de Valerio que igualó el encuentro.

En el cuarto episodio, Valerio anotó por un lanzamiento descontrolado para poner a los dominicanos por delante, antes de volver a aparecer en el quinto con su segundo jonrón del partido, esta vez con dos compañeros en circulación, para ampliar la ventaja a 4-1.

La República Dominicana agregó una carrera más para completar la victoria y asegurar la medalla de oro ante su público.

El triunfo correspondió al lanzador dominicano Yan Carlos “El Pinto” González, quien inició el encuentro por los anfitriones, mientras Luis Colombo abrió por Venezuela y cargó con la derrota.

Venezuela se quedó con la medalla de plata y México completó el podio con el bronce después de imponerse a Panamá en el partido por el tercer puesto.