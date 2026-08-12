México premiará cada una de las 407 medallas de su histórica actuación centroamericana

“Por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan (...) la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas las medallas obtenidas”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial

Sin embargo, Pacheco no precisó el monto que recibirán los deportistas y entrenadores por cada presea.

México terminó los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 con 407 medallas, de las cuales 167 fueron de oro, 125 de plata y 115 de bronce, un resultado que le permitió proclamarse tricampeón centroamericano y firmar, según Pacheco, la mejor participación del país en la historia de la competición.

La delegación superó por 22 oros su récord anterior y en 23 preseas su mejor registro histórico en número total de medallas.

“Esto no fue producto de la casualidad”, sostuvo Pacheco, quien destacó la inversión realizada durante el proceso de preparación de los deportistas.

El titular de la Conade reveló que durante las etapas de preparación y clasificación para los Juegos se destinaron más de 1.000 millones de pesos (unos 56 millones de dólares) para los deportistas mexicanos.

A ello se sumaron 60 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) entregados al Comité Olímpico Mexicano para cubrir la participación de la delegación, incluidos uniformes y boletos de avión.

La inversión permitió, según Pacheco, que 698 atletas llegaran a la competición, además de financiar competencias internacionales, campamentos, concentraciones, equipamiento especializado y becas deportivas.

El Gobierno respaldó también a más de 50 federaciones con equipos multidisciplinarios y capacitó a más de 300 entrenadores.

Pacheco destacó que México obtuvo medallas en 50 deportes y consiguió al menos un oro en 35 de ellos, mientras que 493 atletas subieron al podio y 91 consiguieron tres preseas o más.

Las mujeres encabezaron la cosecha mexicana con 198 medallas, incluidas 83 de oro.

El funcionario aseguró que el apoyo continuará ahora con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Después de haber hecho historia viene el reto de superarla. El siguiente objetivo ya está enfrente de nosotros, Lima 2027 y después Los Ángeles 2028”, afirmó.