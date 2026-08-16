Panamá decomisa 109 sacos de aletas de tiburón que iban hacia Malasia

El contenedor con las aletas de tiburón fue hallado en el Puerto de Manzanillo en la provincia de Colón (Caribe), en el marco de una operación conjunta de MiAmbiente junto a la Dirección de Investigación Policial (DIP), el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap).

Especialistas trabajan en la identificación taxonómica del producto decomisado para precisar las especies presentes y establecer si corresponden a las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

De confirmarse la presencia en la carga confiscada de especies protegidas bajo esta convención, "su comercio estaría sujeto a regulaciones y controles estrictos", señaló un comunicado de MiAmbiente.

Panamá mantiene una "cuota cero" para cualquier especie de tiburón que se mantenga dentro del listado de CITES, por lo que la extracción, movilización y comercio de productos derivados de esta especie están sujetos a las disposiciones nacionales y a las regulaciones internacionales aplicables, según el comunicado.

El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Ambientales, para las investigaciones penales que correspondan.

El aleteo es una mala práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón vivo y desechar el resto del cuerpo al mar, ha señalado en otras ocasiones MiAmbiente.

La cartera explicó que las aletas son utilizadas para cocinar caldos y sopas; platillo típico en ciertas áreas del continente asiático aunque también tiene un valor cultural muy alto debido a que es considerado un atrayente de buena suerte y fortuna.