Los brasileños apostaron 43.000 millones de dólares en línea el año pasado

Del total apostado por 25 millones de jugadores el año pasado, 7.120 millones de dólares resultaron en pérdidas y se convirtieron en ingresos brutos de las casas de apuestas, según un balance del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una cantidad considerable de fondos que dejó de destinarse a la inversión o a cuentas de ahorro y que podría guardar relación con la desaceleración del comercio minorista.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sido muy crítico con las webs de apuestas, su Gobierno ha limitado el acceso a estas webs a los beneficiarios de programas sociales y está estudiando la imposición de nuevas restricciones.

Según la Confederación Nacional del Comercio, cada 1.000 millones de reales destinados por los brasileños a las apuestas en línea está asociado a una reducción del 0,7 % en la facturación del comercio minorista.

La entidad también estima que el comercio brasileño dejó de facturar 27.500 millones de dólares entre enero de 2023 y marzo de 2026 por el juego.

Para el economista Carlos Alberto Ramos, autor del libro 'Economía de la Felicidad', el abuso del juego "puede generar angustia, adicción y un ciclo de endeudamiento" para las clases de menores ingresos.

En cuanto a las apuestas deportivas, Ramos también critica la permisividad de la regulación brasileña y la baja carga tributaria aplicada al sector.

Solo el 12 % de los ingresos de las casas de apuestas fue tributado en 2025, un porcentaje que aumentará hasta el 15 % en 2028, mientras que en Europa oscila entre el 20 % y el 50 %, al igual que en los países asiáticos donde esta modalidad está permitida.

En opinión del profesor e investigador de Administración y Negocios Gabriel Correia, solo la “presión popular” puede llevar al Congreso brasileño a modificar las leyes para frenar el avance de las casas de apuestas.

"Es necesario exigir una mayor tributación de los beneficios y una mayor limitación de la publicidad y del acceso de los menores de 18 años, que ya crecen con un acceso normalizado a las apuestas", afirmó a EFE.

Un estudio del Instituto de Investigación IDEA, divulgado este lunes, informe indica que el 42 % de las mujeres apuesta o ha apostado alguna vez y que otro 12 % nunca lo ha hecho, pero sufre los efectos de las apuestas realizadas por sus parejas o familiares.

"Las personas viven en un contexto de inmediatez y desesperanza en el que apostar mis ahorros, aunque sea mi último real, se convierte en una alternativa para intentar multiplicar ese dinero y pagar las cuentas", ejemplifica Correia.

Los datos obtenidos a través del Sistema de Gestión de Apuestas del Gobierno brasileño podrían estar infravalorados, ya que no contemplan la oferta ilegal de apuestas.

Según el Ministerio de Hacienda, más de 60.000 dominios de apuestas ilegales han sido bloqueados desde octubre de 2024, en una operación conjunta con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Otro estudio, elaborado por el Comité Nacional de Secretarios de Hacienda (Comsefaz), basado en una simulación estadística, calcula que las casas de apuestas habrían recibido alrededor de 68.000 millones de dólares en transferencias mediante el sistema brasileño de pagos instantáneos Pix, el año pasado, casi un 50 % más que la cifra estimada por Hacienda.

El informe, cuestionado por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), señala que este valor, además del saldo negativo de 12.000 millones de dólares de los apostadores, fue calculado a partir de una proyección que compara los períodos anteriores y posteriores a la regulación de las casas de apuestas.