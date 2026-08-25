El argentino Alan Pichot se corona campeón de España en Linares (Jaén)

Pichot, que fue subcampeón hace tres años y ganó el rápido en 2024, conquistó el título en solitario después de las tablas de Jaime Santos, que no pudo hacer triplete tras conquistar el relámpago y el rápido, con David Antón, primer cabeza de serie.

El nuevo campeón nacional terminó el torneo invicto y ofreció un rendimiento muy regular durante las nueve rondas. Pichot acumuló seis victorias y tres tablas para alcanzar los 7,5 puntos, cifra que le permitió aventajar en medio punto a los siguientes clasificados.

El segundo puesto fue para el también gran maestro Daniil Yuffa, que terminó con siete puntos, los mismos que el gran maestro Eduardo Iturrizaga Bonelli, tercero por los criterios de desempate. Por detrás acabaron Daniel Eduardo Pulvett Marín, David Antón y Jaime Santos, todos ellos con 6,5 puntos.

David Antón, primer cabeza de serie del campeonato, concluyó quinto, mientras que Jaime Santos, que aspiraba a completar un histórico triplete después de sus triunfos en las modalidades de relámpago y rápido, tuvo que conformarse con la sexta posición.

Entre los destacados también estuvo Álex de la Villa, que finalizó séptimo con 6,5 puntos pese a su derrota ante Pichot en la última ronda y se proclamó campeón en la categoría sub-18.

Pichot suma así un nuevo título a su palmarés en España después de haber conquistado el campeonato de partidas rápidas en 2024 y haber sido subcampeón nacional tres años atrás.