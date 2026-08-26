Bar colombiano Alquímico, reconocido por ofrecer mejor hospitalidad y servicio en el mundo

El galardón es concedido por los más de 800 expertos que integran la academia de The World’s 50 Best Bars, un prestigioso ránking anual que premia a los mejores bares de coctelería y hospitalidad del planeta.

La ceremonia de entrega será el próximo 7 de octubre en Milán, donde también se dará a conocer la lista de los 50 mejores bares del mundo de 2026.

Fundado en 2016 por el empresario francovietnamita Jean Trinh, Alquímico pasó de ser un bar de cócteles en el centro histórico de Cartagena de Indias a convertirse en uno de los establecimientos más reconocidos internacionalmente por su propuesta de bebidas, sostenibilidad e impacto social.

El bar funciona en una antigua mansión de tres plantas ubicada en la Calle del Colegio, restaurada para poner en valor la arquitectura histórica de la ciudad caribeña, y al mismo tiempo, desarrollar una propuesta centrada en la biodiversidad de Colombia.

En cada uno de sus pisos, Alquímico plantea una experiencia diferente. En la planta baja utiliza productos procedentes de comunidades agrícolas afectadas por el conflicto y destina los ingresos de sus cócteles a proyectos de desarrollo regional, entre ellos una escuela cuya construcción está prevista para este año.

La segunda planta ofrece versiones de cócteles clásicos con ingredientes y técnicas colombianas, cuyos ingresos contribuyen a financiar una academia de coctelería y una fundación musical para jóvenes de entornos desfavorecidos.

En la azotea, la propuesta gira alrededor de ingredientes cultivados en la propia granja del equipo y parte de los recursos se destinan a iniciativas locales de reforestación.

"La hospitalidad es un acto de atención. Para nosotros, eso significa no solo cuidar a los clientes, sino también apoyar a nuestro equipo, a nuestros productores y a nuestra comunidad", señalaron los propietarios y cofundadores, Paola Oviedo y Jean Trinh.

Los responsables de Alquímico resaltaron además la creación de su Hospitality School en Cartagena, desarrollada junto al Colectivo Canta, una iniciativa que busca que jóvenes de entornos desfavorecidos desarrollen valores como la empatía, el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto mediante la música y la hospitalidad.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del premio, Matt Magliocco, felicitó a Trinh, Oviedo y al equipo del establecimiento por haber creado en Cartagena un espacio caracterizado por la "calidez, generosidad y un cuidado genuino" hacia sus clientes.