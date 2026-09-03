La marca Playmobil organiza en París la primera subasta oficial de figuras de su archivo

En total, se subastarán 280 lotes procedentes de archivos publicitarios y campañas promocionales, que incluyen tanto personajes emblemáticos de las series de la marca (como la granja o el fuerte de Playmobil), como elementos de decorado y figuras gigantes, precisaron los organizadores en un comunicado este jueves.

Estas últimas son las del precio a priori más alto, como un trol de resina que se calcula que podría alcanzar los 1.500 euros o dos dragones rojos cuyo precio se proyecta de hasta 900 euros cada uno.

La venta será organizada por la casa de subastas Pestel-Debord en el Hôtel Drouot de París.

De acuerdo con sus impulsores, esta cita, que vendrá acompañada de una exposición de las figuras en venta, demuestra que un Playmobil "ya no es solo un juguete, sino un verdadero objeto de colección, transmitido de una generación a otra", indicó la marca alemana en el comunicado.